Утечка документов Пентагона: США шпионили за Зеленским — CNN
В США продолжается скандал после публикации в сети секретных документов Пентагона. Внимание к «слитым» данным привлекла The New York Times. Часть документов касается контрнаступления ВСУ, в Офисе президента Украины подлинность данных отрицают.
Однако в США СМИ не склонны сбрасывать появившиеся в сети данные разведки со счетов. Подробно о произошедшей утечке сообщило в редакционном материале 9 апреля CNN. Журналисты телекомпании считают, что «утечка документов Пентагона дает редкое окно в глубину разведывательных данных США о союзниках и противниках». Именно с таким заголовком вышла публикация.
«Некоторые из документов, которые официальные лица США называют подлинными, разоблачают масштабы подслушивания США ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину», — отметили авторы статьи.
Ссылаясь на источник, близкий к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в CNN заявили: «Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки».
Тем временем в Пентагоне не отрицают утечку и официально заявили, что оценивают ее последствия. С таким заявлением выступила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Министерство обороны продолжает проверять и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и которые, как представляется, содержат секретные и строго секретные материалы», — сказано в заявлении Сингх. — Были предприняты межведомственные усилия, направленные на оценку того, какое влияние эти сфотографированные документы могут оказать на национальную безопасность США, а также на наших союзников и партнеров».
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По информации CNN, сами документы появились в сети в прошлом месяце на платформе социальных сетей Discord.
«Посты представляют собой фотографии скомканных документов, разложенных поверх журналов и окруженных другими случайными объектами, — отметили авторы публикации. — Представитель Discord подтвердил в заявлении в воскресенье, что они сотрудничают с правоохранительными органами в расследовании».
Просмотрев 53 просочившихся документа, журналисты отметили, что все они были подготовлены в период с середины февраля по начало марта.
«Один документ показывает, что США шпионили за Зеленским. Это неудивительно, сказал источник, близкий к Зеленскому, но украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой», — отметили в материале CNN.
В частности в опубликованном в сети отчете, основанном на данных редиотехнической разведки, говорится, что Президент Украины в конце февраля «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России» с помощью беспилотных летательных аппаратов, поскольку Украина не имеет дальнобойного оружия, способного достичь такой дальности.
«Разведка может объяснить публичные заявления США о нежелании предоставлять Украине ракетные комплексы большой дальности опасениями, что Киев будет использовать их для нанесения ударов по территории России. Но Украина обязалась не использовать для этого предоставленное США оружие. В связи с этим в другом отчете разведки говорится, что Китай может использовать украинские удары по целям в глубине России «как возможность выставить НАТО агрессором и может увеличить свою помощь России, если сочтет атаки значительными», — отметили авторы публикации.
Тем не менее американские журналисты подчеркнули и публичную позицию Офиса Президента Украины относительно утечки, а именно заявление, сделанное советником главы ОП Михаилом Подоляком. Он отметил, что документы считает недостоверными и не имеющими «ничего общего с реальными планами Украины».
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 08:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В США продолжается скандал после публикации в сети секретных документов Пентагона. Внимание к «слитым» данным привлекла The New York Times. Часть документов касается контрнаступления ВСУ, в Офисе президента Украины подлинность данных отрицают".