Фейк или диверсия? Перед контрнаступлением ВСУ произошла утечка документов

Перед контрнаступлением ВСУ в соцсети «слили» тайные военные документы с планами США и НАТО по наращиванию сил украинской армии, сообщило американское издание The New York Times (NYT).

Сейчас Пентагон расследует инцидент. Однако, несмотря на убедительность некоторых фактов в документах, есть подозрения, что утечка – спланированная дезинформация рф.

Документы появились в социальных сетях Twitter и Telegram на этой неделе. Представители администрации президента США Джо Байдена пытались удалить их из сети, но безрезультатно.

Документы не содержат никаких боевых планов, не сообщают, когда и где начнется наступление ВСУ. Но раскрывают потребности ВСУ в оружии по состоянию на 1 марта.

Кроме того, в документах могут быть подсказки, которые использует армия рф. К примеру, сколько нужно боеприпасов для HIMARS.

Из одного из документов становится ясно, что США и союзники в НАТО обучают и готовят к наступлению 9 бригад ВСУ. 6 будут готовы к 31 марта, еще три – к 30 апреля. Для этих бригад требуется более 250 танков и 350 единиц механизированной техники.

РФ подделала документы, чтобы сорвать военную помощь Украине

Однако украинская разведка уже опровергла оригинальность документов. Это подделка и спецоперация спецслужб рф, заявил во время эфира телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

«Последние десятилетия успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе», — иронично заметил разведчик.

Юсов подчеркнул, что на фейковость документов указывает ложная информация о потерях с обеих сторон. Для ВСУ она преувеличена, для россияна наоборот уменьшена. Что приводит к выводу, что «тайную» информацию собирали в открытых источниках.

Спикер заявил, что самые главные планы россияне увидят на поле боя. По мнению Юсова, рф прибегла к подделке документов, чтобы сорвать или замедлить военную помощь Украине.

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