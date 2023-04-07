Израиль подвергся ракетному обстрелу и нанес ответный удар по сектору Газа

6 апреля Израиль подвергся обстрелу со стороны Ливана – всего было 34 запуска. С помощью системы «Железный купол» было перехвачено 25 ракет. В ответ на атаку армия обороны Израиля ударила по двум тоннелям и двум заводам по производству оружия в секторе Газа.

Пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пишет, что их войска ударили по двум туннелям и двум заводам по производству оружия в секторе Газа, принадлежащим террористической организации «ХАМАС».

«ЦАХАЛ считает террористическую организацию «ХАМАС» ответственной за всю террористическую деятельность, происходящую из сектора Газа, и она столкнется с последствиями нарушений безопасности Израиля», – заявили в пресс-службе.

Видео работы системы «Железный купол» в Израиле, источник — соцсети