Израиль подвергся ракетному обстрелу и нанес ответный удар по сектору Газа
Фото: соцсети
6 апреля Израиль подвергся обстрелу со стороны Ливана – всего было 34 запуска. С помощью системы «Железный купол» было перехвачено 25 ракет. В ответ на атаку армия обороны Израиля ударила по двум тоннелям и двум заводам по производству оружия в секторе Газа.
Пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пишет, что их войска ударили по двум туннелям и двум заводам по производству оружия в секторе Газа, принадлежащим террористической организации «ХАМАС».
«ЦАХАЛ считает террористическую организацию «ХАМАС» ответственной за всю террористическую деятельность, происходящую из сектора Газа, и она столкнется с последствиями нарушений безопасности Израиля», – заявили в пресс-службе.
Видео работы системы «Железный купол» в Израиле, источник — соцсети
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 08:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 апреля Израиль подвергся обстрелу со стороны Ливана – всего было 34 запуска. С помощью системы «Железный купол» было перехвачено 25 ракет. В ответ на атаку армия обороны Израиля ударила по двум тоннелям и двум заводам по производству оружия в секторе Газа.".