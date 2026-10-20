Последствия ударов из РСЗО по Харькову 20 октября показали в ГСЧС (фото)
В результате российской атаки из РСЗО пострадали 9 человек, сообщает ГСЧС.
Сегодня, 20 октября, днем россияне атаковали Харьков двумя ударами, предварительно из реактивных систем залпового огня.
Удары нанесли по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Новобаварского района Харькова.
В результате попадания по территории частного сектора разрушен жилой дом. Также повреждены производственное здание гражданского предприятия, многоэтажные и частные жилые дома, дворовые сооружения и легковые автомобили.
Еще один удар зафиксировали по открытой местности по другому адресу.
Последствия российской атаки ликвидировали саперы, кинологи и психологи ГСЧС, а также медики, правоохранители, волонтеры и коммунальные службы города.
Напомним, около 15:30 в Харькове было слышно два взрыва. Ракетный удар зафиксировали в Новобаварском районе.