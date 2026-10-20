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Последствия ударов из РСЗО по Харькову 20 октября показали в ГСЧС (фото)

Происшествия 18:11   20.10.2026
Оксана Якушко
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Последствия ударов из РСЗО по Харькову 20 октября показали в ГСЧС (фото)

В результате российской атаки из РСЗО пострадали 9 человек, сообщает ГСЧС.

Сегодня, 20 октября, днем ​​россияне атаковали Харьков двумя ударами, предварительно из реактивных систем залпового огня.
Удары нанесли по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Новобаварского района Харькова.

В результате попадания по территории частного сектора разрушен жилой дом. Также повреждены производственное здание гражданского предприятия, многоэтажные и частные жилые дома, дворовые сооружения и легковые автомобили.

Еще один удар зафиксировали по открытой местности по другому адресу.

Последствия российской атаки ликвидировали саперы, кинологи и психологи ГСЧС, а также медики, правоохранители, волонтеры и коммунальные службы города.

Напомним, около 15:30 в Харькове было слышно два взрыва. Ракетный удар зафиксировали в Новобаварском районе.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 18:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российской атаки из РСЗО пострадали 9 человек, сообщает ГСЧС.".