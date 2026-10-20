Взрывы в Харькове: удар по частному сектору, пострадавшие (дополняется)

Около 15:30 в Харькове было слышно два взрыва. Ракетный удар зафиксировали в Новобаварском районе. Есть информация о пострадавших.

Дополнено в 16:27. До семи выросло количество пострадавших в Новобаварском районе, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 16:21. Количество пострадавших в Харькове возросло до шести, сообщил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 15:55. Предварительно известно о повреждении частных домов и гражданского предприятия в Новобаварском районе из-за вражеского попадания, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 15:50. Известно о четырех пострадавших. Мэр Харькова Игорь Терехов информирует, что у них осколочные ранения и контузии.

Дополнено в 15:46. Попадания зафиксировали в частном секторе, есть пострадавшие, их количество и состояние уточняются, пишет мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 15:39. «Прилет» зафиксировали в Новобаварском районе, уточнил мэр Игорь Терехов.

15:37. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг нанес ракетный удар по Шевченковскому району.

Об опасности в этот раз не предупредили харьковчан и мониторинговые каналы. Вместе с взрывом появились сообщения о том, что следует находиться в укрытиях.

Напомним, после 12:00 в Харькове также был слышен взрыв. Вражеский БпЛА атаковал Основянский район города. Информация о пострадавших не была, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов.