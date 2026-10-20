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Стали известны имена погибших из-за удара по парку в Новой Водолаге

Общество 13:43   20.10.2026
Виктория Яковенко
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Стали известны имена погибших из-за удара по парку в Новой Водолаге Фото: Нововодолажский поселковый совет

1-летняя и 8-летние девочки и три женщины погибли 19 октября в Новой Водолаге в результате удара российского «Шахеда» по парку.

Имена погибших сообщил Нововодолажский поселковый совет. Вражеский БпЛА оборвал жизнь 28-летней Инны Марюхны и ее 1-летней дочери Ангелины, 8-летней Арины Коваль, 34-летней Юлии Спичак и Марианны Цимбал, которой было 36 лет.

«Младенец, который только начинал свой путь в этом мире… Его мама, которая должна была обнимать своего ребенка, защищать его, видеть его первые шаги и слышать его первые слова… Еще один ребенок, чья жизнь безжалостно оборвалась, и две молодые девушки, перед которыми должна быть целая жизнь — с мечтами, надеждами и счастливыми моментами… Утраченые жизни, потеряные незаменимые человеческие судьбы, миры, которые никогда больше не увидят рассвета. За каждой из этих жизней — чье-то разбитое сердце, невыразимая тоска, не высыхающие слезы и пустота, которую уже ничем не заполнить”, — пишут в поселковом совете.

Напомним, российская армия атаковала парк в Новой Водолаге посреди дня 19 октября. Удар был около 16:30, сообщила Харьковская областная прокуратура. Били БпЛА «Герань-3». По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, шесть человек погибли, 15 – пострадали.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 13:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1-летняя и 8-летние девочки и три женщины погибли 19 октября в Новой Водолаге в результате удара российского «Шахеда» по парку.".