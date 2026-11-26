Чтобы отличить мошеннический сайт от настоящего, нужно внимательно проверять адрес веб-сайта и его дизайн, рассказали МГ «Объектив» в департаменте киберполиции Нацполиции Украины.

С начала 20-х годов XXI века, после пандемии ковида, интернет-магазины приобрели большую популярность в Украине. Онлайн заказывают и покупают одежду, технику, продукты питания. Но вместе с этим появились и мошеннические схемы, благодаря которым у пользователей выманивают личную информацию и деньги. Одна из самых распространенных — это фишинговые ссылки, имитирующие вид популярных маркетплейсов, рассказывает проект «Кібер Брама».

«Цель фишинга — получить конфиденциальную информацию пользователя: логины, пароли или данные банковских карт. Перейдя по такой ссылке, пользователи могут случайно ввести свои персональные данные или оплатить покупку через небезопасный ресурс», — отметили в «Кібер Брамі».

«Мошенники часто создают поддельные ресурсы, которые визуально почти не отличаются от официальных сайтов банков, интернет-магазинов или государственных учреждений. Отличие может заключаться всего в одной букве, цифре или дополнительном символе в адресе. Также стоит обращать внимание на подозрительно низкие цены, чрезмерные скидки, ошибки в текстах, отсутствие контактной информации и требования осуществить полную предоплату», — рассказали «Объективу» в департаменте киберполиции.

Как не попасться на крючок фишинга?

Внимательно проверьте URL-адрес. Официальные сайты маркетплейсов имеют правильные доменные имена (например, «rozetka.ua» или «olx.ua»). Если в ссылке присутствуют сомнительные символы, дополнительные цифры или буквы, адрес немного изменен, например, «roz3tka.ua» или «olx.com.ua», это может быть признаком фишинга. Не рекомендуется переходить на сайты по ссылкам из неизвестных SMS, электронных писем или сообщений в мессенджерах. Если вы получили письмо или сообщение в мессенджере со ссылками на «подарки» или «скидки», мошенники заманивают вас на фейковый сайт. Обычно аферисты предлагают ввести данные или осуществить оплату. Безопаснее всего самостоятельно вводить адрес официального ресурса в браузере. Стоит присмотреться к дизайну сайта. Фейковые сайты похожи на оригинальные, но зачастую имеют очень низкое качество графики и ошибки в тексте. Легитимные маркетплейсы никогда не запрашивают личную информацию по электронной почте или в мессенджерах. По большому счету, они вообще ее не запрашивают, лишь номер телефона и электронный адрес, которые позже используют для подтверждения личности покупателя. Чтобы не стать жертвой фишинга, используйте двухфакторную аутентификацию, советуют специалисты «Кібер Брами». Большинство современных маркетплейсов присылают SMS-коды или подтверждение через приложение. Это снижает риск несанкционированного доступа к вашему аккаунту. Не доверяйте слишком хорошим предложениям, ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Слишком выгодное предложение — это, скорее всего, ловушка.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», в шесть раз увеличилось количество зарегистрированных киберпреступлений на Харьковщине за последние 5 лет.

