Хакеры атакуют военных ВСУ вируснным софтом в виде карты DeepStateMap

В Signal военнослужащие ВСУ начали получать сообщения с вредоносным софтом под видом карты DeepStateMap, сообщили аналитики DeepState.

Аналитики DeepState предупреждают о фишинге. На днях военнослужащие ВСУ начали получать сообщения в закрытом мессенджере Signal со злонамеренным софтом под видом карты DeepStateMap.

«Нам неизвестны масштабы, но напоминаем, что мы не рассылаем подобное, и у нас нет никаких архивов. Подобное совершают злоумышленники для завладения вашим аккаунтом. Ни в коем случае не скачивайте и, не дай Бог, не открывайте архивы», — подчеркнули в DeepState.