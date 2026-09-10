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Хакеры атакуют военных ВСУ вируснным софтом в виде карты DeepStateMap

Происшествия 21:50   10.09.2026
Оксана Якушко
Хакеры атакуют военных ВСУ вируснным софтом в виде карты DeepStateMap

В Signal военнослужащие ВСУ начали получать сообщения с вредоносным софтом под видом карты DeepStateMap, сообщили аналитики DeepState.

Аналитики DeepState предупреждают о фишинге. На днях военнослужащие ВСУ начали получать сообщения в закрытом мессенджере Signal со злонамеренным софтом под видом карты DeepStateMap.

«Нам неизвестны масштабы, но напоминаем, что мы не рассылаем подобное, и у нас нет никаких архивов. Подобное совершают злоумышленники для завладения вашим аккаунтом. Ни в коем случае не скачивайте и, не дай Бог, не открывайте архивы», — подчеркнули в DeepState.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 21:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Signal военнослужащие ВСУ начали получать сообщения с вредоносным софтом под видом карты DeepStateMap, сообщили аналитики DeepState.".