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Больше двух десятков боев было за сутки на севере от Харькова

Без рубрики 08:17   04.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше двух десятков боев было за сутки на севере от Харькова Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток на Харьковщине было 23 боя. Практически все атаки ВС РФ зафиксировали на севере региона, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении было 22 боя в районе Казачьей Лопани, Лимана, Старицы, Вильчи и Охримовки.

На Купянском – противник пытался прорваться один раз около Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 240 боевых столкновений. Вчера противник нанес 100 авиационных ударов, во время которых сбросил 294 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 334 дрона-камикадзе и совершили 3048 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 08:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 23 боя. Практически все атаки ВС РФ зафиксировали на севере региона, пишут в Генштабе ВСУ.".