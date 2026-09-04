Пострадали 12 людей: Синегубов рассказал, как прошли сутки на Харьковщине

В течение минувших суток из-за обстрелов Харьковщины пострадали 12 людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Печенеги получили травмы мужчины 65 и 44 лет, получили острую реакцию на стресс восемь человек, в том числе девочки 13 и 9 лет; в с. Пески-Радьковские Боровской громады ранены 57-летний мужчина; в с. Постольное Золочевской громады ранен 43-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону прилетело такое вооружение:

четыре ракеты;

два КАБа;

РСЗО;

четыре БпЛА типа «Молния»;

семь fpv-дронов;

83 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

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