Пострадали 12 людей: Синегубов рассказал, как прошли сутки на Харьковщине
В течение минувших суток из-за обстрелов Харьковщины пострадали 12 людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В пос. Печенеги получили травмы мужчины 65 и 44 лет, получили острую реакцию на стресс восемь человек, в том числе девочки 13 и 9 лет; в с. Пески-Радьковские Боровской громады ранены 57-летний мужчина; в с. Постольное Золочевской громады ранен 43-летний мужчина», – уточнил Синегубов.
За сутки по региону прилетело такое вооружение:
- четыре ракеты;
- два КАБа;
- РСЗО;
- четыре БпЛА типа «Молния»;
- семь fpv-дронов;
- 83 БпЛА (тип устанавливается).
В результате российских обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.