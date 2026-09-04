Live

Пострадали 12 людей: Синегубов рассказал, как прошли сутки на Харьковщине

Происшествия 08:42   04.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пострадали 12 людей: Синегубов рассказал, как прошли сутки на Харьковщине

В течение минувших суток из-за обстрелов Харьковщины пострадали 12 людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Печенеги получили травмы мужчины 65 и 44 лет, получили острую реакцию на стресс восемь человек, в том числе девочки 13 и 9 лет; в с. Пески-Радьковские Боровской громады ранены 57-летний мужчина; в с. Постольное Золочевской громады ранен 43-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону прилетело такое вооружение:

  • четыре ракеты;
  • два КАБа;
  • РСЗО;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • семь fpv-дронов;
  • 83 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

Читайте также: Больше двух десятков боев было за сутки на севере от Харькова

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

По какой цене будут покупать картошку этой осенью в Украине – мнения экспертов
По какой цене будут покупать картошку этой осенью в Украине – мнения экспертов
03.09.2026, 08:21
В Харькове будет низкопольный трамвай — мэр пообещал вернуться к проекту
В Харькове будет низкопольный трамвай — мэр пообещал вернуться к проекту
03.09.2026, 20:34
Новости Харькова — главное 4 сентября: как прошла ночь, напряженно на севере
Новости Харькова — главное 4 сентября: как прошла ночь, напряженно на севере
04.09.2026, 09:54
Сегодня 4 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 сентября 2026: какой праздник и день в истории
04.09.2026, 06:00
Врача-терапевта одной из поликлиник в Харькове задержали полиция и СБУ
Врача-терапевта одной из поликлиник в Харькове задержали полиция и СБУ
03.09.2026, 15:22
В Харькове выросли цены на осенние аксессуары и одежду
В Харькове выросли цены на осенние аксессуары и одежду
04.09.2026, 09:55

Новости по теме:

04.09.2026
Больше двух десятков боев было за сутки на севере от Харькова
03.09.2026
Проект развития Областной больницы представила ХОВА: какая помощь нужна
03.09.2026
«Бандеролями» ударили по Печенегам: десять пострадавших, среди них двое детей
03.09.2026
Ночью россияне обстреливали Дергачевщину – Задоренко
03.09.2026
Двое людей пострадали из-за обстрелов Харьковщины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пострадали 12 людей: Синегубов рассказал, как прошли сутки на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 08:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток из-за обстрелов Харьковщины пострадали 12 людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".