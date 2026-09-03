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В Харькове будет низкопольный трамвай — мэр пообещал вернуться к проекту

Транспорт 20:34   03.09.2026
Оксана Горун
В Харькове будет низкопольный трамвай — мэр пообещал вернуться к проекту Фото: пресс-служба ХГС

Харьковский городской голова Игорь Терехов 3 сентября напомнил, что в городе из-за полномасштабного российского вторжения «стал на паузу» проект низкопольного трамвая, но его возобновят.

«До полномасштабного вторжения мы со Stadler уже вышли на финальный этап создания совместного предприятия. Выделили землю, разработали низкопольный трамвай. Но война поставила проект на паузу. Но после войны мы обязательно к нему вернемся, и в Харькове будут новые трамваи», —  сказал мэр, выступая на мероприятии по случаю 120-летия харьковского трамвая.

Юбилейную дату отметили с задержкой: регулярное движение электрических трамваев в Харькове началось 3 июля 1906 года. В Харьковском горсовете напомнили: после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году движение трамваев в городе временно останавливали.

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«Враг разрушил Салтовское депо и повредил десятки вагонов. Но уже 21 мая 2022 движение трамваев в городе возобновили, и сегодня в Харькове работают 13 маршрутов», — подчеркнули в мэрии.

Напомним, на днях горсовет презентовал концепцию обновления острова на Журавлевке. Она предусматривает создание шести-семи зон отдыха и велопешеходной инфраструктуры. Также на остров хотят пустить муниципальные автобусы.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2026 в 20:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов 3 сентября напомнил, что в городе из-за полномасштабного российского вторжения «стал на паузу» проект низкопольного трамвая ".