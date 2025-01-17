Поедет ли трамвай в лесопарк в Харькове и что будет с Салтовским депо

В Харькове постепенно восстанавливают движение трамваев. Весной на маршрут должна выйти «пятерка». В мэрии рассказали о судьбе других маршрутов.

Путь к автостанции в лесопарке временно не актуален

«Что касается восстановления [движения трамваев] в Лесопарк, я думаю, что сейчас это восстановление, можно сказать, нецелесообразно. Вы знаете, что эта линия заканчивается у автостанции, которая раньше вела к северной части нашей области. Сейчас не очень, скажем так, актуальны перевозки в ту сторону. Эта линия нуждается в просмотре, однозначно. Мы, я думаю, будем все эти моменты учитывать при составлении стратегии развития трамвайной сети. Могу сказать, что в планах сейчас нет демонтажа этой линии. Она просто законсервирована, этот вопрос находится на паузе», — заявил заместитель директора департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета Владимир Матяс, передает корреспондент МГ «Объектив».

На линии к «Лосево» нужно заново создать контактную сеть и ремонтировать рельсы

В то же время мэрия планирует восстановить движение трамваев в другой конец города — на ХТЗ, до станции «Лосево». Хотя это будет очень непросто.

«У нас там было местами аварийное состояние еще до войны, когда линия эксплуатировалась. Во время войны ситуация такова, что там полностью отсутствует контактная сеть. Это основные работы, которые нужно сделать — монтаж контактной сети и контактного провода. Что касается путевого хозяйства, рельсов, то поскольку там не было движения трамваев три года, линия полностью нуждается в ревизии. В том году мы уже предварительную ревизию в нескольких местах делали, а сейчас, поскольку есть цель на восстановление этой линии, как только будет позволять погода, мы восстановим все эти работы. Конечно, хотелось бы эту линию капитально отремонтировать, но это очень большие средства… Скорее всего, это будет все осуществлено только текущим ремонтом», — рассказал Матяс.

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Одновременно он подчеркнул, что трамвайная линия в сторону «Лосево» — стратегически важна.

«У нас там работает 204-й автобус, он постоянно переполнен. Несмотря на то, что 14 автобусов работает, они почти все вместительные. Но там сколько автобусов не давай, все равно их будет мало. То есть эта [трамвайная] линия очень актуальна», — пояснил чиновник.

Салтовское депо хотят сделать универсальным — не только для трамваев

До полномасштабного вторжения РФ на трамвайной линии в сторону «Лосево» использовали вагоны Салтовского трамвайного депо. Многие из них уничтожила РФ обстрелами еще в 2022 году. Чтобы восстановить движение, необходимо еще минимум 10 вагонов, подсчитали в мэрии. Впрочем, там надеются на помощь международных партнеров. Различные европейские города передают Харькову транспорт. В том числе недавно пришли шесть вагонов из чешского Брно. До этого 16 вагонов передал другой город этой «трамвайной страны» — Пльзень. После получения их адаптируют к харьковским рельсам — скоро после такой реконструкции для работы будет готов уже 8-й вагон.

Что касается самого Салтовского депо, то оно очень сильно разрушено, говорят в мэрии.

«Там очень большая территория, это 19 гектаров, очень большая площадь разных зданий. И даже предварительно оценить эти масштабы восстановления очень сложно, потому что нужно полностью входить в процедуру экспертизы, проектирования. Важно будет правильно прописать технические задания на проектирование таким образом, чтобы это депо стало универсальным. Чтобы оно могло обслуживать не только трамвайные вагоны. Может, оно должно быть более компактным, потому что такая территория — это очень тяжело для обслуживания. Это депо может быть многопрофильным: там могут находиться и троллейбусы, и те же электробусы. Мы понимаем, что нужно строить депо нового поколения, чтобы оно было ориентировано на современный подвижной состав. Много планов, много мнений», — пояснил Матяс.

Трамвай перестал быть «нелюбимым ребенком» власти в Харькове

Руководство Харькова меняет в лучшую сторону отношение к трамваям в городе. К таким выводам пришли общественные активисты и оппозиционные депутаты.

«Мы видим со стороны города попытку изменить транспортный. Мы видим, что меняются приоритеты, сменились команды. Есть лучшее понимание, что все-таки трамвай – это не что-то грохочущее и мешающее людям… И это не что-то старое, от чего нужно избавиться. Это современный вид транспорта. Когда ты едешь в Европе в трамвае и обгоняешь дорогие автомобили, у тебя есть достоинство, понимаете? Ты не униженный человек, которого заставили ехать на социальном виде транспорта», — объясняет один из лидеров движение за «трамвай на Веснина» Павел Храмов.

По мнению депутата горсовета и руководителя Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха, именно реакция общественности на уничтожение 26-го маршрута трамвая стала переломной для судьбы этого вида транспорта в Харькове.

«После этого эксцесса, мне кажется, отношение городских структур к трамваю изменилось. Потому что до 2021-го года, давайте откровенно, харьковский трамвай – это был нелюбимый ребенок городской власти. Любой, которая была. Он постоянно находился в каком-то таком маргинализированном состоянии. К нему относились как к чему-то устаревшему, несовременному, и к чему-то, что в конце концов умрет. Здесь 26-й трамвай своей жертвой стал переломным моментом… Было судебное решение. И после этого, мне кажется, у руководства города есть определенные намерения, что харьковское трамвайное движение будет возобновлено. Уже есть конкретные примеры, на примере 12-го трамвая, который тоже планировали демонтировать, но маршрут был восстановлен. И маршрут сейчас работает не просто как декоративный. Он связывает центр с вокзалом. И им пользуются многие. И мне кажется, что это такие первые ласточки того, что к харьковскому трамваю меняется отношение», — считает Булах.