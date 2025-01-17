Чи поїде трамвай у лісопарк у Харкові та що буде з Салтівським депо

У Харкові поступово відновлюють рух трамваїв. Навесні на маршрут має вийти “п’ятірка”. У мерії розповіли про долю інших маршрутів.

Шлях до автостанції в лісопарку тимчасово не актуальний

“Щодо відновлення [руху трамваїв] до Лісопарку, я думаю, що зараз це відновлення, можна сказати, недоцільне. Ви знаєте, що ця лінія закінчується біля автостанції, яка раніше вела до північної частини нашої області. Зараз не дуже, скажімо так, актуальні перевезення в ту сторону. Ця лінія потребує перегляду, однозначно. Ми, я думаю, всі ці моменти будемо враховувати при складанні стратегії розвитку трамвайної мережі. Можу сказати, що в планах зараз немає демонтажу цієї лінії. Вона просто законсервована, це питання перебуває на паузі”, – заявив заступник директора департаменту будівництва та дорожнього господарства Харківської міської ради Володимир Матяс, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

На лінії до “Лосевого” потрібно заново створити контактну мережу та ремонтувати рейки

Водночас мерія планує відновити рух трамваїв у інший кінець міста – на ХТЗ, до станції “Лосеве”. Хоча це буде дуже непросто.

“У нас там був місцями аварійний стан ще до війни, коли лінія експлуатувалась. Наразі ситуація така, що там повністю відсутня контактна мережа. Тобто основні роботи, які потрібно провести, стосуються саме монтажу контактної мережі та контактного дроту. Щодо шляхового господарства, щодо рейок, то оскільки там вже не було руху трамваїв три роки, там повністю лінія потребує ревізії. У тому році ми вже попередню ревізію в декількох місцях робили, а зараз, оскільки є ціль на відновлення цієї лінії, як тільки дозволятиме погода, ми відновимо всі ці роботи. Звісно, хотілося б цю лінію капітально відремонтувати, але ви розумієте, що це дуже великі кошти… Скоріше за все, це буде здійснено тільки поточним ремонтом”, – розповів Матяс.

Читайте також: Новим керівником Харківського метрополітену став директор трамвайного депо

Водночас він наголосив, що трамвайна лінія у бік “Лосевого” – стратегічно важлива.

“У нас там працює 204-й автобус, він постійно переповнений. Попри те, що 14 автобусів працює, вони майже всі місткі. Але там скільки автобусів не давай, все одно їх буде мало. Тобто ця [трамвайна] лінія дуже актуальна”, – пояснив чиновник.

Салтівське депо хочуть зробити універсальним – не лише для трамваїв

До повномасштабного вторгнення РФ на трамвайній лінії у бік Лосевого використовували вагони Салтівського трамвайного депо. Багато з них знищив РФ обстрілами ще у 2022 році. Щоб відновити рух, потрібно ще мінімум 10 вагонів, підрахували в мерії. Проте там сподіваються на допомогу міжнародних партнерів. Різні європейські міста передають Харкову транспорт. У тому числі нещодавно прийшли шість вагонів із чеського Брно. До цього 16 вагонів передало інше місто цієї “трамвайної країни” – Плзень. Після отримання їх адаптують до харківських рейок – незабаром після такої реконструкції для роботи буде готовий уже 8-й вагон.

Щодо самого Салтівського депо, то воно дуже сильно зруйноване, кажуть у мерії.

“Там дуже велика територія, це 19 гектарів, дуже велика площа різних будівель. І навіть попередньо оцінити ці масштаби відновлення дуже складно, бо потрібно повністю входити в процедуру експертизи, проєктування. Важливо буде правильно прописати технічні завдання на проєктування таким чином, щоб це депо стало універсальним. Може, воно має бути компактнішим, тому що така територія – це дуже важко для обслуговування. Це депо може бути багатопрофільним: там можуть бути й тролейбуси, і ті ж електробуси. Ми розуміємо, що потрібно будувати депо нового покоління, щоб воно було орієнтоване на сучасний рухомий склад. Багато планів, багато думок”, – пояснив Матяс.

Трамвай перестав бути “неулюбленим дитям” влади в Харкові

Керівництво Харкова змінює на краще ставлення до трамваїв у місті. Таких висновків дійшли громадські активісти та опозиційні депутати.

“Ми бачимо з боку міста намагання змінити транспортний курс. Ми бачимо, що міняються пріоритети, змінилися команди. Є краще розуміння, що все-таки трамвай – це не щось, що гуркотить і заважає людям… І це не щось старе, чого треба позбавитися. Це сучасний вид транспорту. Коли ти їдеш в Європі в трамваї й обганяєш дорогезні автівки, у тебе є гідність, розумієте? Ти не принижена людина, яку змусили їхати на соціальному якомусь виді транспорту“, – пояснює один із лідерів руху за “трамвай на Весніна” Павло Храмов.

На думку депутата міськради та керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха, саме реакція громадськості на знищення 26-го маршруту трамвая стала переломною для долі цього виду транспорту в Харкові.

“Після цього ексцесу, мені здається, ставлення міських структур до трамвая змінилося. Тому що до 2021 року, давайте відверто, харківський трамвай – це було неулюблене дитя міської влади. Будь-якої, яка була. Він постійно був у якомусь такому маргіналізованому стані. До нього ставились як до чогось застарілого, несучасного, й чогось, що врешті-решт помре. Тут 26-й трамвай своєю жертвою став переломним моментом… Було судове рішення. І після цього, мені здається, у керівництва міста, є певні наміри про те, що харківський трамвайний рух буде відновлений. Уже є конкретні приклади, на прикладі 12-го трамвая, який теж планувалося демонтувати, але маршрут був відновлений. І я хочу сказати, що маршрут зараз працює не просто як декоративний. Він зв’язує центр міста з вокзалом. І ним користується багато людей. І мені здається, що це от такі перші ластівки того, що до харківського трамвая змінюється ставлення”, — вважає Булах.