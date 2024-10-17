«Бояться йти працювати» – чому в Харкові не вистачає водіїв тролейбусів
Фахівців робітничих спеціальностей та водіїв потребує КП «Тролейбусне депо №3». Найбільшу зарплатню пропонують автомалярам – до 20 тисяч гривень. Водії ж у середньому можуть розраховувати на 15 тисяч, усі охочі мають можливість пройти безплатне навчання і вже за пів року сісти за кермо.
Про це на ярмарку вакансій, що цього тижня проходить у метрополітені, розповіла МГ «Об’єктив» начальниця відділу експлуатації КП «Тролейбусне депо №3» Любов Житько.
“Для чоловіків у нас є вакансії слюсаря-електрика, слюсаря-ремонтника, шиномонтажника, акумуляторника. Для жінок – маляра, мийниці, прибиральниці. Зарплата залежить від премії, відпрацьованих годин та кваліфікації. Потрібні водії тролейбуса та учні водіїв тролейбуса. Нам їх ніколи не буває багато. Тому що багато людей роз’їхалося, виїхало за кордон у свій час. І багато людей боїться йти працювати, бо бояться військкомату”, – говорить представниця депо.
Начальниця відділу пояснила, що підприємство може забронювати 50% працівників. При прийомі на роботу чоловіки мають надати військовий квиток, документ про проходження медкомісії, оновлені військово-облікові дані, свідоцтво про освіту, паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків.
“У нашому депо не було такого, щоб водіїв працівники ТЦК знімали з рейсу. Водії тролейбусів здебільшого у нас заброньовані. І також їм видається службове посвідчення. На випадок, якщо їх зупинять», – додала Житько.
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Роботу водійкою тролейбуса активно пропонують жінкам.
«Жінка – водій навіть уважніший і дисциплінованіший, ніж чоловік. Тож наше депо запрошує жінок, дівчат на курси водіїв тролейбуса. Навчання триває пів року, проводиться двічі на тиждень, у вівторки та четверги. На час навчання ми можемо надати людині роботу у нас у депо – мийником, прибиральником, підсобним робітником. Ми намагаємось заохотити людей, бо пів року вчитися за безплатно ніхто не може. Зараз на курсах навчаються від нашого депо чотири жінки. Цього року сіли за кермо три водійки, торік – чотири», – розповіла начальниця відділу експлуатації.
Вона також констатувала, що жінки не дуже охоче йдуть у водійки, бо для багатьох мам із дітьми може бути неприйнятним графік – о 5-й ранку вже треба бути на роботі, а повертатися додому пізно ввечері.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 21:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівців робітничих спеціальностей та водіїв потребує КП «Тролейбусне депо №3»".