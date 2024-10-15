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Ярмарок вакансій у Харкові стартував: хто і в які дні пропонуватиме роботу

Репортаж 12:43   15.10.2024
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Ярмарок вакансій у Харкові стартував: хто і в які дні пропонуватиме роботу

Сьогодні, 15 жовтня, у метро Харкова розпочав роботу ярмарок вакансій. У місті він проходить вдруге. Цього разу працюватиме чотири дні.

«Сьогодні свої вакансії представляють комунальні підприємства Харкова, завтра вакансії будуть представляти промислові підприємства Харківської області, у четвер – підприємці, які працюють у сфері послуг, у п’ятницю свою продукцію, товари та послуги будуть представляти грантоотримувачі, які отримали грант на створення або розвиток власної справи за кошти державної служби зайнятості. У нас дуже багато було заяв від роботодавців, тому ми просто фізично не змогли вмістити всіх в один день», – розповів директор Обласного центру зайнятості Олександр Котуков журналісту МГ «Об’єктив».

Ярмарок працюватиме з 10:00 до 13:00. Загалом будуть представлені понад 300 вакансій, зазначив Котуков. Серед запропонованих – не тільки робочі спеціальності.

«Юрисконсульти, інженери, економісти, керівники різних рівнів. Сьогодні пропонується заробітна плата від 12 тис. грн і вище залежно від фаху і кваліфікації», – додав Котуков.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 12:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 15 жовтня, у метро Харкова розпочав роботу ярмарок вакансій. У місті він проходить вдруге. Цього разу працюватиме чотири дні.".