Ярмарок вакансій у Харкові стартував: хто і в які дні пропонуватиме роботу

Сьогодні, 15 жовтня, у метро Харкова розпочав роботу ярмарок вакансій. У місті він проходить вдруге. Цього разу працюватиме чотири дні.

«Сьогодні свої вакансії представляють комунальні підприємства Харкова, завтра вакансії будуть представляти промислові підприємства Харківської області, у четвер – підприємці, які працюють у сфері послуг, у п’ятницю свою продукцію, товари та послуги будуть представляти грантоотримувачі, які отримали грант на створення або розвиток власної справи за кошти державної служби зайнятості. У нас дуже багато було заяв від роботодавців, тому ми просто фізично не змогли вмістити всіх в один день», – розповів директор Обласного центру зайнятості Олександр Котуков журналісту МГ «Об’єктив».

Ярмарок працюватиме з 10:00 до 13:00. Загалом будуть представлені понад 300 вакансій, зазначив Котуков. Серед запропонованих – не тільки робочі спеціальності.

«Юрисконсульти, інженери, економісти, керівники різних рівнів. Сьогодні пропонується заробітна плата від 12 тис. грн і вище залежно від фаху і кваліфікації», – додав Котуков.