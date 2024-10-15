Ярмарка вакансий в Харькове стартовала: кто и в какие дни предлагает работу

Сегодня, 15 октября, в метро Харькова начала работу ярмарка вакансий. В городе она проходит во второй раз. В этот раз будет работать четыре дня.

«Сегодня свои вакансии представляют коммунальные предприятия Харькова, завтра вакансии будут представлять промышленные предприятия Харьковской области, в четверг – предприниматели, работающие в сфере услуг, в пятницу свою продукцию, товары и услуги будут представлять грантополучатели, получившие грант на создание или развитие собственного дела на средства государственной службы занятости. У нас очень много было заявлений от работодателей, поэтому мы просто физически не смогли уместить всех в один день», — рассказал директор Областного центра занятости Александр Котуков журналисту МГ ​​«Объектив».

Ярмарка будет работать с 10:00 до 13:00. Всего будут представлены более 300 вакансий, отметил Котуков. Среди предложенных – не только рабочие специальности.

«Юрисконсульты, инженеры, экономисты, руководители разных уровней. Сегодня предлагается заработная плата от 12 тыс. грн и выше в зависимости от специальности и квалификации», – добавил Котуков.