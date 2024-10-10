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В харьковской подземке пройдет ярмарка вакансий – когда и во сколько

Общество 10:42   10.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В харьковской подземке пройдет ярмарка вакансий – когда и во сколько Фото: КП «Харьковский метрополитен»

В Харьковском метрополитене рассказали, что ярмарка вакансий будет проходить с 15 по 18 октября. Желающие могут посетить ее с 10:00 до 13:00 на станции метро «Площадь Конституции».

«На мероприятии ведущие работодатели Харьковщины представят деятельность своих предприятий и предоставят информацию об актуальных вакансиях», – сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

✅ Всего в ярмарке вакансий будет участвовать 60 работодателей. В частности, следующие коммунальные предприятия:

🚇 КП «Харьковский метрополитен»

🚎 КП «Троллейбусное депо №2»

🚋 КП «Салтовское трамвайное депо»

🦺 КП «Харьковблагоустройство»

🚧 КП «Дорожремстрой»

🛗 КСП «Харьковгорлифт»

♻️ КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»

👩‍⚕️ КНП «Городская поликлиника №10» ХМР

🏥 КНП «Городская клиническая больница №30» ХМР.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 10:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском метрополитене рассказали, что ярмарка вакансий будет проходить с 15 по 18 октября. Желающие могут посетить ее с 10:00 до 13:00 на станции метро «Площадь Конституции».".