В харьковской подземке пройдет ярмарка вакансий – когда и во сколько
В Харьковском метрополитене рассказали, что ярмарка вакансий будет проходить с 15 по 18 октября. Желающие могут посетить ее с 10:00 до 13:00 на станции метро «Площадь Конституции».
«На мероприятии ведущие работодатели Харьковщины представят деятельность своих предприятий и предоставят информацию об актуальных вакансиях», – сообщили в КП «Харьковский метрополитен».
✅ Всего в ярмарке вакансий будет участвовать 60 работодателей. В частности, следующие коммунальные предприятия:
🚇 КП «Харьковский метрополитен»
🚎 КП «Троллейбусное депо №2»
🚋 КП «Салтовское трамвайное депо»
🦺 КП «Харьковблагоустройство»
🚧 КП «Дорожремстрой»
🛗 КСП «Харьковгорлифт»
♻️ КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»
👩⚕️ КНП «Городская поликлиника №10» ХМР
🏥 КНП «Городская клиническая больница №30» ХМР.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: КП "Харьковский метрополитен", Харьков, ярмарка вакансий;
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 10:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском метрополитене рассказали, что ярмарка вакансий будет проходить с 15 по 18 октября. Желающие могут посетить ее с 10:00 до 13:00 на станции метро «Площадь Конституции».".