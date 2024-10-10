Терехов заявил про кадровый дефицит в Харькове: как справляются

Многие сотрудники коммунальных предприятий города мобилизованы в Силы обороны. При этом в Харькове всегда есть работа у коммунальщиков из-за обстрелов.

О ситуации с кадрами в коммунальных предприятиях Харькова мэр Игорь Терехов рассказал в эфире нацмарафона 10 октября.

«Есть определенный дефицит людей, кадровый дефицит. Это понятно, потому что идет война, и очень многие сотрудники наших коммунальных служб сегодня защищают нашу землю, защищают нас в ВСУ. Но, тем не менее, мы справляемся сегодня – и благодаря нашим волонтерам, и благодаря международным организациям, фондам. Мы имеем такую ​​возможность, концентрируем так местный бюджет, чтобы хватало и средств, и хватало всех материалов, которые нам необходимы (для ликвидации последствий обстрелов — Ред.)», — сообщил Терехов.

Только один «прилет» по Северной Салтовке в Харькове 8 октября привел к повреждению 16 многоэтажек. Вылетели или разбиты около 900 окон. Также на месте прилетов коммунальщикам приходится убирать аварийные деревья, вывозить строительный мусор. Подобная работа у них появляется после каждого удара по городу. В последнее время — практически ежедневно.