Улучшить психологическую обстановку в Харькове — Терехов про работу с вузами
Городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона 8 октября сообщил, что в Харькове разрабатывают алгоритм работы с ментальным здоровьем жителей и переселенцев.
К процессу привлекают специалистов вузов города.
«Я был на Совете ректоров, выступал. Там был очень серьезный разговор по поводу ментального здоровья. Это не относилось только к студентам, это касалось и всех жителей города Харькова, и вынужденных переселенцев. Напомню вам, что сегодня в Харькове более 200 тысяч вынужденных переселенцев, постоянно живущих в городе. И по психологическому состоянию, по ментальному здоровью, нам нужно делать так, чтобы они имели определенную психологическую разгрузку. Чтобы эмоциональное состояние было более-менее хорошее у этих людей и вообще в городе. Поэтому мы выработали определенный алгоритм и будем работать дальше с нашими вузами, чтобы сделать так, чтобы в целом обстановка в городе была более или менее спокойной для людей», — поделился Терехов.
Он отметил, что харьковские вузы продолжают работать и в условиях полномасштабного вторжения. Все — в режиме онлайн. Однако постепенно идет строительство безопасных коворкингов для студентов — в укрытиях.
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«Мы прекрасно понимаем, что Харьков всегда был студенческим городом. И нам очень важно сохранить этот потенциал», — прокомментировал мэр.
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 09:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона 8 октября сообщил, что в Харькове разрабатывают алгоритм работы с ментальным здоровьем жителей и переселенцев".