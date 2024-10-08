Терехов рассказал, что пообещал ему в Харькове министр обороны Нидерландов
Мэр Харькова Игорь Терехов 8 октября в эфире нацмарафона поделился впечатлениями от визита в город на выходных главы оборонного ведомства Голландии Рубена Брекелманса.
«Это не первый визит нидерландского чиновника, нидерландского правительства. Если вы помните, то в начале марта Харьков посещал тогдашний премьер-министр Нидерландов, сейчас генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Тогда он посещал и нашу подземную школу, и станции метрополитена, где учились наши дети. Он был вместе с нашим президентом Владимиром Зеленским. И тогда тоже были разговоры по обороне города Харькова по защите Украины. Что касается визита министра обороны, то да, действительно, был серьезный разговор. Он касался обороны города Харькова. Министр ознакомился с теми разрушениями, которые есть в городе… И речь шла о том, чтобы организовать оборону города, чтобы россияне не могли обстреливать город Харьков. Он пообещал помощь», — рассказал Терехов.
Он отметил, что Брекелманс также подтвердил поставку самолетов F-16.
«И для нас это очень важно. И важно то мероприятие, которое состоялось в городе Харькове», — отметил мэр.
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 09:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов 8 октября в эфире нацмарафона поделился впечатлениями от визита в город на выходных главы оборонного ведомства Голландии Рубена Брекелманса".