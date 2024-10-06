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Харьков получит помощь Нидерландов для обороны воздуха — Мельник

Мир 19:30   06.10.2024
Оксана Горун
Харьков получит помощь Нидерландов для обороны воздуха — Мельник Фото: Сергей Мельник/Telegram

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник («Марсель») сообщил, что 6 октября обсудил с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекелмансом стратегию обороны воздушного пространства.

«Рад был встретиться с хорошим другом Украины, который посетил Харьков – министром обороны Нидерландов Рубеном Брекелмансом и начальником обороны Онно Айхельсхаймом. Обсудили ключевую стратегию и внедрение ряда комплексных мер по обороне воздушного пространства Харьковщины! Помощь будет. Комплексные мероприятия будут реализованы!» — написал Мельник в Telegram.

Министр обороны Нидерландов посетил Харьков 6 октября. Визит заранее не анонсировали. Сам Брекелманс сообщил, что увидел последствия сильных российских бомбардировок в Харькове. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что говорил с министром о проблемах ВПЛ и подготовке к отопительному сезону. В то же время мэр Игорь Терехов на встрече с Брекелмансом заявил: «Наша основная задача – остановить обстрелы Харькова».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 19:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник («Марсель») сообщил, что 6 октября обсудил с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекелмансом стратегию обороны воздушного пространства".