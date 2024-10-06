Задача – остановить обстрелы Харькова — Терехов министру обороны Нидерландов

Пресс-службы мэра Харькова Игоря Терехова и руководителя областной прокуратуры Александра Фильчакова поделились информацией о сути переговоров с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекелмансом 6 октября.

Министр прибыл в Харьков с неанонсированным визитом. Он осмотрел разрушения в городе, а также пообщался с мэром, начальником ОВА, военными и правоохранителями.

В разговоре с Брекелмансом мэр Харькова Игорь Терехов акцентировал внимание на необходимости защиты Харькова от обстрелов, сообщила пресс-служба горсовета.

«Наша основная задача – остановить обстрелы Харькова, тогда горожане будут жить иначе. Сейчас в городе находится около 1,2 млн жителей, среди которых – почти 250 тыс. ВПЛ. Мы уже разработали план децентрализации систем жизнеобеспечения и очень тщательно готовимся к отопительному сезону, но, к сожалению, россия может разрушить и то, что мы строим сейчас. Именно поэтому нужно оградить город от обстрелов», — цитируют в мэрии Терехова.

Он сообщил министру обороны Нидерландов, что только за сентябрь РФ обстреляла Харьков 53 раза.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков во время встречи акцентировал внимание на большом количестве российских военных преступлений.

«Количество военных преступлений невозможно оценить, потому что война не закончилась, значительная территория заминирована, доступ к ней заблокирован, продолжаются боевые действия, многие свидетели и потерпевшие покинули свои дома, что затрудняет получение полной картины происходящего на оккупированной территории. При этом та информация, которую мы уже имеем, и доказательства, которые мы собрали, достаточны, чтобы говорить о невиданных вызовах для украинской правоохранительной системы. На территории области только фактов нарушения законов и обычаев войны зафиксировано уже более 25 тысяч, при этом их количество ежедневно растет», — цитирует Фильчакова пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.