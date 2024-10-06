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Министр обороны Нидерландов приехал в Харьков: что он написал в Х о визите

Мир 18:35   06.10.2024
Оксана Горун
Министр обороны Нидерландов приехал в Харьков: что он написал в Х о визите Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс (по центру) слушает рассказ начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника. Фото: Рубен Брекелманс/Х

6 октября с неанонсированным визитом в Харькове находился министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. Об этом он сам сообщил в соцсети Х.

«В Харькове (40 км от границы с Россией) я увидел последствия сильных российских бомбардировок. Разрушенные квартиры. Дефицит электроэнергии. Дети ходят в школы в бункерах. Украина может защитить себя от этого, только держа Россию на большем расстоянии», — написал Брекелманс.

 

На фото, которыми сопроводил свой пост министр, — разрушенная многоэтажка, вероятно, на Северной Салтовке. Также на кадрах с министром — начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Напомним, 1 марта 2024 года Харьков посетил Марк Рютте — в тот момент он был премьер-министром Нидерландов. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским нынешний Генсек НАТО побывал у многоэтажного жилого дома по ул. Академика Проскуры, 9в, который разрушили россияне обстрелами в январе.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 18:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 октября с неанонсированным визитом в Харькове находился министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. Об этом он сам сообщил в соцсети Х".