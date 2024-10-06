Министр обороны Нидерландов приехал в Харьков: что он написал в Х о визите
6 октября с неанонсированным визитом в Харькове находился министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. Об этом он сам сообщил в соцсети Х.
«В Харькове (40 км от границы с Россией) я увидел последствия сильных российских бомбардировок. Разрушенные квартиры. Дефицит электроэнергии. Дети ходят в школы в бункерах. Украина может защитить себя от этого, только держа Россию на большем расстоянии», — написал Брекелманс.
In Kharkiv (40 km van de Russische grens) zag ik de gevolgen van de zware Russische bombardementen.
Verwoeste appartementen. Tekorten aan elektriciteit. Kinderen naar school in bunkers.
Oekraïne kan zich hiertegen alleen verdedigen door Rusland op grotere afstand te houden. pic.twitter.com/N70T8AZQyI
— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) October 6, 2024
На фото, которыми сопроводил свой пост министр, — разрушенная многоэтажка, вероятно, на Северной Салтовке. Также на кадрах с министром — начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Напомним, 1 марта 2024 года Харьков посетил Марк Рютте — в тот момент он был премьер-министром Нидерландов. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским нынешний Генсек НАТО побывал у многоэтажного жилого дома по ул. Академика Проскуры, 9в, который разрушили россияне обстрелами в январе.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 18:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 октября с неанонсированным визитом в Харькове находился министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. Об этом он сам сообщил в соцсети Х".