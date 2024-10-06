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Міністр оборони Нідерландів приїхав до Харкова: що він написав у Х про візит

Політика 18:35   06.10.2024
Оксана Горун
Міністр оборони Нідерландів приїхав до Харкова: що він написав у Х про візит Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс (у центрі) слухає розповідь начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника. Фото: Рубен Брекельманс/Х

6 жовтня з неанонсованим візитом у Харкові перебував міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Про це він сам повідомив у соцмережі Х.

“У Харкові (40 км від кордону з Росією) я побачив наслідки сильних російських бомбардувань. Зруйновані квартири. Дефіцит електроенергії. Діти йдуть до шкіл у бункерах. Україна може захистити себе від цього, тільки тримаючи Росію на більшій відстані”, — написав Брекельманс.

 

На фото, якими супроводив свій пост міністр, – зруйнована багатоповерхівка, ймовірно, на Північній Салтівці. Також на кадрах із міністром – начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Нагадаємо, 1 березня 2024 року Харків відвідав Марк Рютте – на той момент він був прем’єр-міністром Нідерландів. Разом із президентом України Володимиром Зеленським нинішній Генсек НАТО побував поблизу багатоповерхового житлового будинку на вул. Академіка Проскури, 9в, який зруйнували росіяни обстрілами в січні.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 18:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 жовтня з неанонсованим візитом у Харкові перебував міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Про це він сам повідомив у соцмережі Х".