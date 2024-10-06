Міністр оборони Нідерландів приїхав до Харкова: що він написав у Х про візит

6 жовтня з неанонсованим візитом у Харкові перебував міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Про це він сам повідомив у соцмережі Х.

“У Харкові (40 км від кордону з Росією) я побачив наслідки сильних російських бомбардувань. Зруйновані квартири. Дефіцит електроенергії. Діти йдуть до шкіл у бункерах. Україна може захистити себе від цього, тільки тримаючи Росію на більшій відстані”, — написав Брекельманс.

In Kharkiv (40 km van de Russische grens) zag ik de gevolgen van de zware Russische bombardementen. Verwoeste appartementen. Tekorten aan elektriciteit. Kinderen naar school in bunkers. Oekraïne kan zich hiertegen alleen verdedigen door Rusland op grotere afstand te houden. pic.twitter.com/N70T8AZQyI – Ruben Brekelmans (@DefensieMin) October 6, 2024

На фото, якими супроводив свій пост міністр, – зруйнована багатоповерхівка, ймовірно, на Північній Салтівці. Також на кадрах із міністром – начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Нагадаємо, 1 березня 2024 року Харків відвідав Марк Рютте – на той момент він був прем’єр-міністром Нідерландів. Разом із президентом України Володимиром Зеленським нинішній Генсек НАТО побував поблизу багатоповерхового житлового будинку на вул. Академіка Проскури, 9в, який зруйнували росіяни обстрілами в січні.