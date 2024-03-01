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Головні новини Харкова 1 березня: над Харківщиною збили два “шахеди”, фронт

Події 07:58   01.03.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 1 березня: над Харківщиною збили два “шахеди”, фронт

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:57

Росіяни поранили п’ятьох людей на Харківщині та знищували Вовчанськ — поліція

Четверо мешканців Харківської області зазнали поранень під час обстрілів Куп’янського району Харківської області, ще один – у Вовчанську. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. Вовчанськ за добу обстрілювали шість разів, зокрема минулої ночі. Детальніше.

07:35

Росіяни двічі атакували на Куп’янському напрямку – не Синьківку

“В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Табаївка Харківської області”, –  повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні 1 березня.

Армія РФ завдала авіаударів по Бологівці та Митрофанівці.

07:10

Над Харківщиною збили два “шахеди”

Ніч у Харкові пройшла відносно спокійно – з однією тривогою з 00:35 до 01:13. Її оголошували через ракетну небезпеку.

Увечері 29 лютого Повітряні сили ЗСУ попереджали також про ракетну небезпеку, застосування ворогом балістики та загрозу “шахедів”. Вибухи чули мешканці області близько 20:45 вечора. Про загрозу російських БПЛА мешканців Харківщини попереджали о 21:52 29 лютого, о 22:01 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що безпілотник – у Чугуївському районі, летить на південь. А о 22:42 пролунав відбій повітряної тривоги.

Близько опівночі Повітряне командування “Схід” поінформувало, що над територією Харківської області збили два “шахеди”.

Читайте також: Сьогодні 1 березня: який день в історії

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 07:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".