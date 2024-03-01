Головні новини Харкова 1 березня: над Харківщиною збили два “шахеди”, фронт
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:57
Росіяни поранили п’ятьох людей на Харківщині та знищували Вовчанськ — поліція
Четверо мешканців Харківської області зазнали поранень під час обстрілів Куп’янського району Харківської області, ще один – у Вовчанську. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. Вовчанськ за добу обстрілювали шість разів, зокрема минулої ночі. Детальніше.
07:35
Росіяни двічі атакували на Куп’янському напрямку – не Синьківку
“В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Табаївка Харківської області”, – повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні 1 березня.
Армія РФ завдала авіаударів по Бологівці та Митрофанівці.
07:10
Над Харківщиною збили два “шахеди”
Ніч у Харкові пройшла відносно спокійно – з однією тривогою з 00:35 до 01:13. Її оголошували через ракетну небезпеку.
Увечері 29 лютого Повітряні сили ЗСУ попереджали також про ракетну небезпеку, застосування ворогом балістики та загрозу “шахедів”. Вибухи чули мешканці області близько 20:45 вечора. Про загрозу російських БПЛА мешканців Харківщини попереджали о 21:52 29 лютого, о 22:01 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що безпілотник – у Чугуївському районі, летить на південь. А о 22:42 пролунав відбій повітряної тривоги.
Близько опівночі Повітряне командування “Схід” поінформувало, що над територією Харківської області збили два “шахеди”.
Читайте також: Сьогодні 1 березня: який день в історії
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 1 березня: над Харківщиною збили два “шахеди”, фронт»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 07:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".