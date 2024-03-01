На Харківщині чекають на “потужну роботу” по російських літаках Су
Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері “Еспресо” повідомив, що удари КАБами по Куп’янську на Харківщині продовжуються, але є надія.
“Ми чекаємо на те посилення, яке є на сході нашої країни (де регулярно збивають російські Су-34 та Су-35 – Ред.) та впевнені, що найближчим часом воно буде. І на нашому напрямку ми теж побачимо таку саму потужну роботу наших Сил протиповітряної оборони, й ця кількість літаків, ця кількість убивць – вона буде з кожним днем усе менше й менше. Тоді, скоріше за все, ми зможемо більш-менш бути спокійними… Бачачи героїчну роботу наших протиповітряних сил на Сході країни, велику кількість збитих літаків, ми впевнені, що найближчим часом і Куп’янський напрямок побачить таку ж саму потужну роботу“, – сказав Беседін.
Він зазначив, що зараз ситуація в Куп’янську – важка. Постійні обстріли. Крім РСЗВ та артилерії, якими б’ють з лінії фронту, по місту регулярно прилітають керовані авіабомби.
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“КАБи, які вони запускають із літаків, несуть дуже велику кількість руйнувань. На жаль, травмуються та гинуть мирні мешканці, тому що все, що може країна-терорист росія – це воювати з цивільною інфраструктурою, з критичною інфраструктурою та знищувати наші міста, села та вбивати наших людей“, – зазначив начальник Куп’янської МВА.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері “Еспресо” повідомив, що удари КАБами по Куп’янську на Харківщині продовжуються, але є надія".