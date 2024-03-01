На Харківщині чекають на “потужну роботу” по російських літаках Су

Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері “Еспресо” повідомив, що удари КАБами по Куп’янську на Харківщині продовжуються, але є надія.

“Ми чекаємо на те посилення, яке є на сході нашої країни (де регулярно збивають російські Су-34 та Су-35 – Ред.) та впевнені, що найближчим часом воно буде. І на нашому напрямку ми теж побачимо таку саму потужну роботу наших Сил протиповітряної оборони, й ця кількість літаків, ця кількість убивць – вона буде з кожним днем усе менше й менше. Тоді, скоріше за все, ми зможемо більш-менш бути спокійними… Бачачи героїчну роботу наших протиповітряних сил на Сході країни, велику кількість збитих літаків, ми впевнені, що найближчим часом і Куп’янський напрямок побачить таку ж саму потужну роботу“, – сказав Беседін.

Він зазначив, що зараз ситуація в Куп’янську – важка. Постійні обстріли. Крім РСЗВ та артилерії, якими б’ють з лінії фронту, по місту регулярно прилітають керовані авіабомби.

“КАБи, які вони запускають із літаків, несуть дуже велику кількість руйнувань. На жаль, травмуються та гинуть мирні мешканці, тому що все, що може країна-терорист росія – це воювати з цивільною інфраструктурою, з критичною інфраструктурою та знищувати наші міста, села та вбивати наших людей“, – зазначив начальник Куп’янської МВА.