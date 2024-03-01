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На Харьковщине ждут «мощную работу» по российским самолетам Су

Происшествия 09:09   01.03.2024
Оксана Горун
На Харьковщине ждут «мощную работу» по российским самолетам Су

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире «Еспресо» сообщил, что удары КАБами по Купянску на Харьковщине продолжаются, но есть надежда.

«Мы ждем того усиления, которое есть на востоке нашей страны (где регулярно сбивают российские Су-34 и Су-35 — Ред.) и уверены, что в ближайшее время оно будет и на нашем направлении. Мы тоже увидим такую же мощную работу наших сил противовоздушной обороны, и это количество самолетов, это количество убийц – оно будет с каждым днем все меньше и меньше. Тогда, скорее всего, мы сможем быть более или менее быть спокойными… Видя героическую работу наших противовоздушных сил на востоке страны, большое количество сбитых самолетов, мы уверены, что в ближайшее время и Купянское направление увидит такую же мощную работу», — сказал Беседин.

Он отметил, что сейчас ситуация в Купянске — тяжелая. Обстрелы постоянные. Помимо РСЗО и артиллерии, которыми бьют с линии фронта, по городу регулярно прилетают корректируемые авиабомбы.

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«КАБы, которые они запускают с самолетов, несут очень большое количество разрушений. К сожалению, травмируются и погибают мирные жители, потому что все, что может страна-террорист россия – это воевать с гражданской инфраструктурой, критической инфраструктурой и уничтожать наши города, села и убивать наших людей», — отметил начальник Купянской ГВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 09:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире «Еспресо» сообщил, что удары КАБами по Купянску на Харьковщине продолжаются, но есть надежда".