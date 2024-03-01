На Харьковщине ждут «мощную работу» по российским самолетам Су
Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире «Еспресо» сообщил, что удары КАБами по Купянску на Харьковщине продолжаются, но есть надежда.
«Мы ждем того усиления, которое есть на востоке нашей страны (где регулярно сбивают российские Су-34 и Су-35 — Ред.) и уверены, что в ближайшее время оно будет и на нашем направлении. Мы тоже увидим такую же мощную работу наших сил противовоздушной обороны, и это количество самолетов, это количество убийц – оно будет с каждым днем все меньше и меньше. Тогда, скорее всего, мы сможем быть более или менее быть спокойными… Видя героическую работу наших противовоздушных сил на востоке страны, большое количество сбитых самолетов, мы уверены, что в ближайшее время и Купянское направление увидит такую же мощную работу», — сказал Беседин.
Он отметил, что сейчас ситуация в Купянске — тяжелая. Обстрелы постоянные. Помимо РСЗО и артиллерии, которыми бьют с линии фронта, по городу регулярно прилетают корректируемые авиабомбы.
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«КАБы, которые они запускают с самолетов, несут очень большое количество разрушений. К сожалению, травмируются и погибают мирные жители, потому что все, что может страна-террорист россия – это воевать с гражданской инфраструктурой, критической инфраструктурой и уничтожать наши города, села и убивать наших людей», — отметил начальник Купянской ГВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Беседин, война, купянск, новости Харькова, пво, самолеты;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 09:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире «Еспресо» сообщил, что удары КАБами по Купянску на Харьковщине продолжаются, но есть надежда".