Наступление РФ может получить импульс к лету, многое зависит от Купянска — ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил: авторитетные западные медиа пишут о беспокойстве украинских официальных лиц из-за возможных завоеваний РФ в случае, если страна не получит западную помощь. В ближайшей перспективе важным маркером станет удача или провал наступления на линии Купянск — Сватово — Кременная.

«Украинские официальные лица обеспокоены возможностью значительных территориальных завоеваний России летом 2024 года в случае продолжающихся задержек с западной помощью в сфере безопасности. «Bloomberg» сообщил: внутренние украинские оценки показывают, что продвижение России вдоль линии фронта может получить значительный импульс к лету 2024 года, если партнеры Украины не увеличат поставки артиллерийских боеприпасов», — пишут аналитики ISW.

Журналисты «Bloomberg» сообщили, что Путин не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные украинские города, включая, в том числе, и Киев.

«Путин недавно ложно заявил, что Одесса является «российским городом», и другие российские официальные лица также применили это выражение к городам Днепр, Харьков, Николаев и Киев. В последние месяцы Кремль возобновил экспансионистскую риторику, которая открыто призывает к оккупации и аннексии дополнительных украинских территорий», — предупредили в ISW.

Ссылаясь на информацию источников «Bloomberg», Институт изучения войны отметил: «Украина ожидает, что российские войска сделают выбор между продолжением своего нынешнего сосредоточения на постепенном тактическом наступлении и подготовкой к более крупной попытке прорыва летом 2024 года в зависимости от результатов текущих российских наступательных операций».

Одна из таких операций продолжается в районе Авдеевки. Там россияне пытаются пробиться как можно дальше, прежде чем Силы обороны создадут более труднопроходимые лини обороны. Второе важное наступление идет, в том числе, на территории Харьковской области.

«Российские войска проводят многостороннюю наступательную операцию вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная, но в последнее время не добились каких-либо значительных успехов в этом районе. Относительный успех или неудача этих усилий может аналогичным образом повлиять на то, как российское военное командование относится перспективам российских оперативных значительных успехов», — считают в Институте изучения войны.

Там также отметили, что способность РФ добиться оперативных успехов во многом зависит от поддержки Украины со стороны Запада.

«Хорошо обеспеченные украинские силы доказали, что они могут помешать российским войскам добиться даже незначительных успехов во время крупномасштабных российских наступательных усилий», — подчеркнули в ISW.