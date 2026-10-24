Оккупантов заметили к югу от Новой Казачьей — ближе к Харькову — ISW (карта)

О двух российских инфильтрациях у госграницы сообщил Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке. Одна из локаций — на севере от Харькова, в районе Новой Казачьей.

«Недавно российские войска провели операции по проникновению к северо-востоку и северо-западу от Харькова. Согласно данным геолокации, опубликованным 20 и 22 октября, украинские силы нанесли удары по российским позициям к юго-востоку от Хрипунов (к северо-востоку от Харькова) и к югу от Новой Казачьей (к северо-западу от Харькова) — как полагает Институт изучения войны, это произошло после того, как российские войска осуществили проникновение в данные районы», — проинформировали в сводке ISW.

На Купянском и Боровском направлениях продвижений у оккупантов не было.

Напомним, в ISW подтвердили успехи украинских бойцов на Купянском направлении. Речь идет о подземном контрнаступлении «Велес».