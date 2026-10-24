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Оккупантов заметили к югу от Новой Казачьей — ближе к Харькову — ISW (карта)

Фронт 11:10   24.10.2026
Оксана Горун
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Оккупантов заметили к югу от Новой Казачьей — ближе к Харькову — ISW (карта) Иллюстрация: карты DeepState и ISW

О двух российских инфильтрациях у госграницы сообщил Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке. Одна из локаций — на севере от Харькова, в районе Новой Казачьей.

«Недавно российские войска провели операции по проникновению к северо-востоку и северо-западу от Харькова. Согласно данным геолокации, опубликованным 20 и 22 октября, украинские силы нанесли удары по российским позициям к юго-востоку от Хрипунов (к северо-востоку от Харькова) и к югу от Новой Казачьей (к северо-западу от Харькова) — как полагает Институт изучения войны, это произошло после того, как российские войска осуществили проникновение в данные районы», — проинформировали в сводке ISW.

Иллюстрация: карты DeepState и ISW

На Купянском и Боровском направлениях продвижений у оккупантов не было.

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Напомним,  в ISW подтвердили успехи украинских бойцов на Купянском направлении. Речь идет о подземном контрнаступлении «Велес».

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2026 в 11:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О двух российских инфильтрациях у госграницы сообщил Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке. Одна из локаций — на севере от Харькова, в районе Новой Казачьей".