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ISW: Окупантів помітили на південь від Нової Козачої, ближче до Харкова (мапа)

Фронт 11:10   24.10.2026
Оксана Горун
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ISW: Окупантів помітили на південь від Нової Козачої, ближче до Харкова (мапа) Ілюстрація: мапи DeepState та ISW

Про дві російські інфільтрації біля держкордону повідомив Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні. Одна з локацій – на півночі від Харкова, в районі Нової Козачої.

Нещодавно російські війська провели операції з проникнення на північний схід та північний захід від Харкова. Згідно з даними геолокації, опублікованими 20 та 22 жовтня, українські сили завдали ударів по російських позиціях на південний схід від Хрипунів (на північний схід від Харкова) та на південь від Нової Козачої (на північний захід від Харкова) — як вважає Інститут вивчення війни, це сталося після того, як російські війська здійснили проникнення в ці райони“, – поінформували у зведенні ISW.

Ілюстрація: мапи DeepState та ISW

На Куп’янському та Борівському напрямах просування в окупантів не було.

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Нагадаємо, в ISW підтвердили успіхи українських бійців на Куп’янському напрямку. Йдеться про підземний контрнаступ “Велес”.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2026 в 11:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про дві російські інфільтрації біля держкордону повідомив Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні. Одна з локацій – на півночі від Харкова, в районі Нової Козачої".