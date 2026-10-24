ISW: Окупантів помітили на південь від Нової Козачої, ближче до Харкова (мапа)

Про дві російські інфільтрації біля держкордону повідомив Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні. Одна з локацій – на півночі від Харкова, в районі Нової Козачої.

“Нещодавно російські війська провели операції з проникнення на північний схід та північний захід від Харкова. Згідно з даними геолокації, опублікованими 20 та 22 жовтня, українські сили завдали ударів по російських позиціях на південний схід від Хрипунів (на північний схід від Харкова) та на південь від Нової Козачої (на північний захід від Харкова) — як вважає Інститут вивчення війни, це сталося після того, як російські війська здійснили проникнення в ці райони“, – поінформували у зведенні ISW.

На Куп’янському та Борівському напрямах просування в окупантів не було.

Нагадаємо, в ISW підтвердили успіхи українських бійців на Куп’янському напрямку. Йдеться про підземний контрнаступ “Велес”.