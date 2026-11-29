Російські джерела публікують кадри підйому прапорів у населених пунктах, які нещодавно звільнили ЗСУ під час операції “Ведмежий капкан” на Харківщині. Про це пишуть в актуальному огляді аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

“28 листопада російське угрупування військ “Сєвєр” поширило кадри, на яких, як стверджується, російські військовослужбовці підіймають прапори в населених пунктах Захарівка, Шабельне (обидва — на північний схід від Харкова) та Чорне (на північний схід від Великого Бурлука). За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), ці матеріали, швидше за все, належать до більш раннього періоду, а їх публікація — спроба спростувати нещодавні контратаки ЗСУ в цьому районі. На супутникових знімках, зроблених 27 листопада, видно снігове покриття, тоді як на опублікованих відео його немає. Аналітик, який працює з відкритими джерелами (OSINT), припустив, що кадри могли бути зняті в липні або серпні, оскільки на них помітне свіже зелене листя”, – прокоментували в ISW.

Аналітики відзначили: російське угруповання “Сєвєр” публікує відео прапоровтиків щодня, починаючи з 22 листопада (коли ВСУ заявили про успіх операції “Ведмежий капкан” на Харківщині).

“З 22 листопада подібні відеозаписи були опубліковані як мінімум з 16 населених пунктів. У ситуаціях, коли надходять повідомлення про успіхи ЗСУ на різних ділянках фронту, російські джерела найчастіше масово розповсюджують старі, відредаговані чи матеріали, які вводять в оману іншим чином, щоб спростувати інформацію про просування українських військ”, – підкреслили аналітики.

Нагадаємо, у жовтні російських окупантів упіймали на використанні ШІ для створення відео “з Куп’янська-Вузлового”. На ньому російські військові стоять на тлі будівлі вокзалу в селищі. Однак будівля майже ціла, насправді ж вона сильно постраждала від численних “прильотів”.