З самого ранку в неділю, 29 листопада, Харків перебуває під атакою російських БпЛА. Міський голова Ігор Терехов повідомив про удари по Шевченківському та Немишлянському районах.

По Шевченківському удар був після 5-ї ранку. У цей час моніторингові канали попереджали про ударний безпілотник, який рухався у бік вулиці Дерев’янка.

“Ворожий дрон атакував парковку в Шевченківському районі міста – горить авто. Про постраждалих інформація наразі не надходила”, – написав Терехов.

Після 7 ранку стався другий удар – у Немишлянському районі.

“Зафіксовано “приліт” ворожого дрона неподалік житлових будинків – у деяких з них пошкоджені вікна. Деталі зʼясовуємо”, – поінформував Терехов.