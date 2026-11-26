Проєкт змін до Статуту територіальної громади, ухваленого ще у 2007 році, а також нову редакцію Положення про громадські слухання розглянули серед іншого на громадських слуханнях у Харкові 26 листопада. Під час обговорення дискусії виникли навколо порогів голосів для розгляду електронних петицій та ініціації самих слухань.

Про ключові зміни до Статуту територіальної громади розповіла директорка юридичного департаменту міськради Юлія Лябах.

«Статут був прийнятий 4 липня 2007 року, майже 20 років Статут без змін. І наразі, у зв’язку зі змінами законодавства, є необхідність приведення статуту відповідно до умов діючого законодавства і внесення відповідних змін, які стосуються як назви Статуту, так і назви самої територіальної громади. Є необхідність приведення у відповідність представницького органу територіальної громади, який наразі має назву Харківська міська рада Харківського району Харківської області. Також — зазначення відповідно до умов діючого законодавства, хто є жителем громади, розширити форми участі жителів громади і привести у відповідність назви територіальних одиниць — районів міста. Також передбачити можливість звітування як депутатів міської ради, так і міського голови. І є необхідність прийняття нової редакції Положення про громадські слухання, оскільки наразі ми живемо у воєнний час і в умовах безпекових обмежень неможливо запросити всіх бажаючих на громадські слухання. Є пропозиція в змішаному форматі брати участь у громадських слуханнях — як онлайн, так і офлайн», — зазначила Лябах.

Вона додала, що проєкти документів раніше оприлюднили на сайті міськради, а надалі їх розглянуть депутати на сесії.

Під час обговорення співзасновник ГО «Харківський антикорупційний центр» Євген Лісічкін запропонував чітко закріпити у статті 34 Статуту, що відкриті зустрічі-звіти мера мають відбуватися щонайменше двічі на рік безпосередньо у Харкові.

«Бо це дуже розмито, і ми знаємо ваші зустрічі в інших містах України, і щоб це не було звітування перед харків’янами, які проживають у Вінниці, у Львові в межах Асоціації прифронтових міст та громад, яку ви очолюєте, щоб це було закріплено — саме ці дві зустрічі на території Харківської територіальної громади», — сказав Лісічкін.

Мер Ігор Терехов у відповідь зауважив, що проводить зустрічі щодня та щотижня, у тому числі у трудових колективах, а пропозицію зафіксують у плані реалізації, який підпишуть після слухань.

Керівник ГО «Харківський антикорупційний центр», депутат міськради Дмитро Булах звернув увагу, що у новій редакції Положення про громадські слухання серед обов’язкових тем немає Стратегічного плану розвитку громади. Юлія Лябах пояснила це нормою закону «Про місцеве самоврядування в Україні» і зазначила, що пропозицію щодо його включення можуть розглянути, якщо її подадуть.

Крім того, Булах запропонував знизити поріг голосів для електронних петицій: “На даний час в Харкові кількість голосів, необхідних для того, щоб електронна петиція була підтримана, — 5 тисяч голосів. В Одесі — тисяча, в Запоріжжі — 750, у Львові — 600. Я пропоную тисячу голосів. Як і в Одесі, ми співставні за розміром міста, це адекватно і збільшить участь громади в житті нашого міста”.

Також співзасновник ХАЦ запропонував зменшити мінімальну кількість підписів для ініціювання громадських слухань із 500 до 250.

Терехов поставив на голосування присутніх на слуханнях пропозицію залишити поріг петицій у 5 тисяч голосів, яку підтримала більшість учасників. Також підтримали залишити 500 голосів для ініціації громадських слухань.

«Коли петиція насправді важлива, вона набирає. Тобто коли петиція дійсно потрібна і коли це дійсно для людей важливо, вони голосують самі. А коли ця петиція набирає тисячу голосів — вибачте, мільйон чотириста мешканців міста — це просто процес, вона не важлива тоді. Це по-перше. І по-друге, знаєте, громадське слухання збирати ще за 250 людей… Давайте проводити громадські слухання, коли це необхідно. Я за, я за діалог. Я хочу, щоб дійсно суспільство приймало участь у житті», — сказав Терехов.

«Статут — це як Конституція для держави, це Статут для нашого міста, для будь-якого міста, це Статут територіальної громади. Це такі базові фундаментальні речі, які регулюють наше спільне життя всіх, хто мешкає на території міста Харкова. Тому, на жаль, я ще не полишаю надії створити подібну робочу групу і внести дійсно комплексні зміни — сподіваюсь, що все ж таки це буде зроблено », — зазначив після слухань Булах.

Що передбачають проєкти документів

Назва та статус: Статут пропонують перейменувати на «Статут Харківської міської територіальної громади», а громаду — на «Харківську міську територіальну громаду», уточнивши в преамбулі статус міської ради та роль документа.

Жителі громади: до них прямо відносять громадян України із задекларованим або зареєстрованим місцем проживання в громаді та ВПО з відповідною довідкою про облік (крім строковиків і засуджених до позбавлення волі).

Форми участі та райони: деталізуються інструменти участі містян (референдуми, збори, петиції, звернення, громадські слухання, публічні консультації, громадський бюджет, робота в дорадчих і контрольно-наглядових органах, громадське оцінювання, виступи на засіданнях ради, виконкому та комісій). Зберігається поділ на дев’ять районів: Індустріальний, Київський, Немишлянський, Новобаварський, Основ’янський, Салтівський, Слобідський, Холодногірський і Шевченківський.

Строки, акти та слухання: у статті про строки «чотири роки» замінюють на «п’ять років», враховують закон про адміністративну процедуру, а акти громади та зміни до Статуту набирають чинності з дня оприлюднення (якщо не вказано інший строк для актів).

Нове Положення про громадські слухання: обов’язкові слухання передбачені щодо Статуту, програмних документів (крім Стратегічного плану розвитку громади та змін до нього) і бюджету. Голосувати з правом голосу можуть дієздатні жителі від 14 років із реєстрацією чи декларуванням на відповідній території; інші особи мають дорадчий голос. Обов’язкова участь профільних депутатів і посадовців, у воєнний час можливі відеоконференція або змішаний формат. Для ініціативи мешканцями потрібна група щонайменше з 20 осіб (обрана за присутності не менше 50 жителів), повідомлення не пізніше ніж за 46 днів і до 14 днів на збір підписів (від 500 для громади або від 60 для району). Після реєстрації ініціативи (до трьох днів) мер не пізніше ніж за п’ять днів призначає слухання (не пізніше 21 дня з реєстрації), проєкт плану реалізації пропозицій готують протягом 14 днів після заходу, а підсумки та рішення оприлюднюють.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 26 листопада вперше з 2018 року у Харкові з ініціативи міськради провели громадські слухання. Обговорювали проєкт міського бюджету на наступний рік, а також програму соцекономрозвитку та зміни до Статуту територіальної громади. Слухання скликали на вимогу нового Закону про народовладдя. Понад півтори сотні учасників зібралися в укритті в центрі міста. Після доповідей чиновників люди мали змогу поставити питання та внести пропозиції. Усі три документи підтримали. Мер Ігор Терехов оцінив голосування як легітимне та демократичне. Присутній на заході депутат міськради Дмитро Булах назвав усю подію «поганою виставою» і заявив, що на слухання зібрали бюджетників. Згідно з проєктом міського бюджету, проїзд у транспорті у Харкові наступного року залишиться безплатним. На роботу всього муніципального транспорту зі скарбниці міста планують витратити 4 мільярди гривень. На підтримку Сил оборони виділяють 830 мільйонів гривень.