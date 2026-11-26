Чотири мільярди гривень передбачили на громадський транспорт у бюджеті Харкова на 2027 рік. Водночас конкретну суму, яку місто витратить на компенсацію безкоштовного проїзду, мер Ігор Терехов не назвав. За його словами, у бюджеті передбачили додаткові кошти на випадок зростання цін на енергоносії.

“Ми заклали 4 млрд за умови, що може зрости ціна на енергоносії. І спеціально заклали трошки більше коштів. Якщо цього не буде, то це будуть резервні кошти, які ми будемо перерозподіляти. Що стосується безкоштовного проїзду, то як можна зараз перерахувати цю цифру, коли сьогодні користуються безкоштовним проїздом всі громадяни, які знаходяться в місті Харків? Це 230 тисяч вимушених переселенців. Це люди, які сьогодні їдуть на роботу. Це наші військові, медики, лікарі, вчителі. Всі, хто користується, вони користуються безкоштовним громадським транспортом. Метрополітен, автобуси, тролейбуси і трамвай”, – пояснив мер, відповідаючи на питання кореспондентки МГ “Об’єктив”.

Також Терехов відповів, чому, попри розмови про борги міста, у Харкові досі залишається безкоштовний проїзд.

“У міста немає як таких боргів. І я вже коментував неодноразово, це коли ми беремо баланс. По-перше, місто нікому нічого не повинно. Повинне комунальне підприємство, два комунальні підприємства – це “Харківські теплові мережі” і це “Харківводоканал”. А ми об’єднали ці підприємства. І коли ми беремо баланс, який заборгували наші ХТМ, це мінусовий баланс 0,7 млрд грн. І “Харківводоканал”, якому держава повинна, теж в балансі 0,75 млрд грн. Тобто баланс на користь міста”, – підкреслив міський голова.