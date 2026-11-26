Близько 11:20 в Харкові почали лунати вибухи.

Доповнено об 11:51. У Київському районі реактивний безпілотник атакував один із ВИШів, повідомив мер. Також удар припав по приватному будинку, на місці “прильоту” почалася пожежа, уточнив Синєгубов. Є інформація про загиблу жінку.

Також окупанти обстріляли Салтівський район. Після удару почалася пожежа у будинку, уточнив Синєгубов.

Доповнено об 11:40. Ще один удар припав по Слобідському району. Терехов повідомив: ворог застосував ракету типу «Бандероль».

Спочатку міський голова Ігор Терехов уточнив, що росіяни атакували ударним дроном Київський район. Наслідки “прильоту” ще уточнюють.

Зазначимо, що до цього моніторингові ТГ-канали інформували про загрозу застосування БпЛА. У місті лунали вибухи, писали про збиття у небі.

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали 26 листопада близько 05:15. Мер Ігор Терехов поінформував: російський дрон вдарив багатоповерхівкою в Новобаварському районі. Після чого «приліт» зафіксували також у Холодногірському. У Новобаварському районі палала квартира на 15 поверсі, також була інформація про заблокованих під завалами людей. Відомо про трьох постраждалих, писав Терехов. Незабаром міський голова повідомив про першого загиблого, а за деякий час знайшли тіло ще однієї жертви.

У ГУ ДСНС України в Харківській області уточнили : у Новобаварському районі прилетіло 16-поверховим будинком. На 15-му поверсі розпочалася пожежа. Під час його ліквідації рятувальники знайшли тіла двох людей. В облпрокуратурі додали : у Холодногірському районі через обстріл пошкоджено АЗС, будівлю спортивного комплексу. Дві мешканки віком 18 та 39 років зазнали гострої реакції на стрес.