23 листопада 1499 року стратили претендента на престол Англії Перкіна Ворбека, який стверджував, що він один із “принців у Тауері” – Річард, герцог Йоркський. У 1917 році в УНР створили Український Генеральний штаб. У 1940-му Румунія приєдналася до Троїстого союзу з нацистською Німеччиною. У 1989-му почалося силове протистояння Грузії та Південної Осетії. У 2003-му в Грузії перемогла Революція троянд – у відставку пішов президент Шеварнадзе. У 2022-му цього дня Європарламент визнав Росію державою – спонсором тероризму.

Свята та пам’ятні дати 23 листопада

23 листопада у світі: Міжнародний день імідж-консультанта, Міжнародний день акварелі та День Фібоначчі.

23 листопада в історії

23 листопада 1499 року стратили претендента на престол Англії Перкіна Ворбека, який стверджував, що він один із “принців у Тауері” – Річард, герцог Йоркський, молодший із синів короля Едуарда IV. Доля двох синів короля – Едуарда та Річарда – досі залишається однією з найтаємничіших загадок англійської історії. Їхній батько завоював англійський трон у тривалій боротьбі, яка була частиною Війни Червоної та Білої троянд. У Едуарда IV та його дружини Єлизавети Вудвілл було десять дітей. Першими королева народила трьох дочок. Сини на момент несподіваної смерті батька – короля були ще підлітками. Очевидно, вони стали жертвами боротьби за трон, що розгорнулася.

“На смертному одрі король доручив своєму вірному братові Річарду, герцогу Глостерському, бути лордом-протектором свого спадкоємця. Принц Едуард був у замку Ладлоу, коли прийшла звістка про смерть його батька. У віці 12 років він став новим королем, а його брат Річард, якому було дев’ять років, став ймовірним спадкоємцем. Едуард V негайно вирушив до Лондона в супроводі свого дядька по материнській лінії, графа Ріверса”, – пише Historic Royal Palaces.

Відносини між королевою-матір’ю Єлизаветою Вудвілл і лордом-протектором Річардом Глостерським були напруженими. Річард, молодший брат покійного короля, мав значний політичний вплив та претендував на контроль над малолітнім спадкоємцем.

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Суперництво між оточенням королеви та лордом-протектором швидко переросло у боротьбу за владу. Герцог Глостерський перехопив свого племінника Едуарда V на шляху до Лондона. А в столиці відправив хлопчика до Тауера – нібито для захисту. Молодший із синів Едуарда IV Річард у цей момент був зі своєю матір’ю-королевою та сестрами. Королівська родина переховувалась у святилищі Вестмінстерського абатства. Це робило їх недоступними для лорда-протектора. З невідомих причин через деякий час королева погодилася віддати молодшого сина під опіку Річарда Глостера – і хлопчика доставили до Тауера, де вже був його старший брат.

“Спочатку розміщення Едуарда V та його брата, Річарда, герцога Йоркського, у Тауері не викликало підозр. Двоє хлопчиків були дуже маленькими та вразливими – їхня безпека була понад усе. Вежа також була відправною точкою для коронаційної процесії, і за традицією новий монарх залишався там до церемонії”, – відзначають у Historic Royal Palaces.

Але надалі Річард замість коронації племінника переконав парламент проголосити всіх дітей брата незаконнонародженими (причиною стало те, що Едуард IV нібито був таємно одружений до того, як узяв за дружину Єлизавету Вудвілл). Після цього 6 липня 1483 року лорд-протектор коронувався сам – і став королем Річардом III. Шекспір ​​у своїй знаменитій трагедії закріпив образ цього короля як підступного злочинця, який убив своїх племінників заради корони. Проте справжніх доказів його причетності до загибелі принців немає, а їхня доля досі залишається предметом історичних дискусій. “Принци в Тауері” в якийсь момент просто зникли. У 1674 році в замку знайшли останки двох дітей, які вважали останками Едуарда V та його брата. Однак остаточно підтвердити їхні особистості не вдалося.

Річард III недовго носив украдену в племінника корону. У серпні 1485 року він загинув у битві при Босворті, де його війська зіткнулися з армією ще одного претендента на престол – Генріха Тюдора. Той став королем Генріхом VII. За його правління було чимало спроб повернути корону Йоркам. З’являлися різні претенденти та самозванці. Перкін Ворбек став, ймовірно, найвідомішим із них, оскільки здобув підтримку королівських домів.

“У 1491 році чоловік, на ім’я Перкін Ворбек заявив, що він Річард, герцог Йоркський. Він сказав, що втік із Тауера і провів роки, переховуючись. Протягом наступних шести років Ворбек подорожував Європою, переконуючи низку важливих осіб, включаючи Максиміліана I, імператора Священної Римської імперії, та Якова IV Шотландського, що він і є “Річардом IV Англійським”. Він також переконав Маргарет Йоркську, тітку справжнього принца. У 1497 році Ворбек спробував вторгнутися до Англії. Він зазнав невдачі та опинився в Лондонському Тауері. Він зізнався у самозванстві та пізніше був страчений”, – зазначає Historic Royal Palaces.

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23 листопада 1917 року в УНР утворили Український Генеральний штаб. Докладніше.

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Церковне свято 23 листопада

23 листопада вшановують пам’ять святителя Амфілохія, єпископа Іконійського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо станом на 23 листопада випало багато снігу, то зима буде теплою.

Якщо на дорогах багато бруду, то зима буде морозною.

Якщо в цей день сильний вітер, чекайте на похолодання та хуртовини.

Що не можна робити 23 листопада

23 листопада не варто виходити з дому в темну пору доби.

Не можна здійснювати необдумані витрати.

Не можна сперечатися з тим, з ким і так не дуже добрі стосунки, бо можете розсваритися остаточно.