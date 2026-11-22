У харківському шпиталі врятували бійця з множинними пораненнями. У нього було проникаюче поранення серця та масивна внутрішня кровотеча після пошкодження органів живота. За операційним столом одночасно працювали десятки медиків.

Як розповіли у шпиталі, 27-річного стрільця привезли у вкрай тяжкому, критичному стані.

“Кров накопичувалася в перикарді – навколишньому серці оболонці. Вона стискала серцевий м’яз і перешкоджала його нормальним скороченням. Одночасно через розрив селезінки боєць втрачав значну кількість крові. Також була пошкоджена товста кишка, що створювало додаткову загрозу”, – кажуть медики.

Фактично вони боролися одночасно з двома критичними станами: порушенням роботи серця та масивною кровотечею.

“Найбільша складність була у тому, щоб скласти термінову послідовність дій, не дати пацієнтові померти”, – розповідає начальник хірургічної клініки шпиталю Юрій Бунін.

Насамперед хірурги розкрили грудну клітину, відкрили перикард і видалили кров, що стискає серце. Після цього ушили його пошкоджену ділянку, міокард.

“Без хибної скромності – це надскладний випадок і дуже високотехнологічна робота. Йдеться не лише про власну хірургію, а й про прийняття рішень. Крок за кроком, у голові за лічені секунди ухвалювалися рішення, що треба робити”, — розповідає Юрій Бунін.

Операція вимагала одночасної роботи кількох команд. До порятунку бійця приєдналися хірурги, судинні хірурги, офтальмологи, анестезіологічна команда.

“У нього було два шоки: обструктивний – через поранення серця, і ще один – через кровотечу. Поєднання цих двох моментів і призводило до критичного стану. Це одна з найскладніших ситуацій, які взагалі можуть статися. Я відніс би цей випадок до топ-5 найскладніших”, – каже провідний анестезіолог шпиталю Дмитро Макаров.

“Це було складне поранення, оскільки було пошкоджено і груди, і живіт. І навіть якщо не зважати на інші травми, саме поранення серця — це вже надзвичайно складний випадок. Пораненому пощастило, що він до нас у такому стані доїхав, коли йому ще можна було допомогти», – вважає старший ординатор відділення судинної хірургії Роман Білазерський.

Протягом кількох годин серце пацієнта продовжувало битися. Його роботу контролювали за допомогою медичних моніторів. А вже наступного дня він уже був у свідомості, міг сидіти та їсти. Ще через день його перевели до однієї з тилових медустанов.

Нагадаємо, на Харківщині планують збудувати новий комплекс «Обласний госпіталь ветеранів війни». Землю під будівництво можуть виділити вже на найближчій сесії облради.