“Втомило використання труби”: подробиці операції “Велес” на Куп’янщині

Метою операції “Велес” було перервати приховане переміщення окупантів через стару підземну трубу поблизу Куп’янська. Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що операція тільки завершилась.

“Є стара труба, вже порожня, яка вела на північ від Куп’янська і через річку Оскіл, у тому числі, проходила ще й Голубівку. Цю трубу росіяни використовували як для прихованих пересувань, так і для окремих провокацій. Відносно нещодавно, на початку місяця, вони використовували її для евакуації власних військ, в тому числі, прикриваючись мирним населенням. Трішки ця історія втомила, трішки втомило використання цієї труби, а оскільки перебити її вздовж усієї протяжності неможливо, вона довга, була проведена операція, яка ставила на меті унеможливлення для росіян користуватися цією трубою”, – зазначив Трегубов в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, до цього українські військові тримали під контролем лише вихід з цієї труби.

“Тримати під контролем саму трубу, себто підземну комунікацію, об’єктивно важко. Її можна перебити в декількох місцях і дивитися на ці місця, відповідно, вести за ними спостереження. Можна тримати під контролем вихід з труби. Це фактично і робилося, бо якщо ви бачили ось ті російські провокації з заведенням мирного населення, вони ж йшли фактично під нашим відеонаглядом. Ми це все знімали. Але в цій ситуації нанести удар було неможливо”, – пояснює Трегубов.

Тепер, продовжує він, використовувати живий щит окупанти навряд чи зможуть.

Нагадаємо, у 2-му корпусі НГУ “Хартія” розповіли деталі операції “Велес”, яку проводять бійці ЗСУ на Куп’янському напрямку. Бригадний генерал, командир корпусу Ігор Оболенський пояснив: передбачили плани противника та позбавили його можливості зайти в тил Куп’янська.