«Утомило использование трубы»: подробности операции «Велес» на Купянщине

Целью операции «Велес» было прервать скрытое перемещение оккупантов через старую подземную трубу вблизи Купянска. Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что операция только завершилась.

«Есть старая труба, уже пустая, которая вела к северу от Купянска и через реку Оскол, в том числе, проходила еще и Голубовку. Эту трубу россияне использовали как для скрытых передвижений, так и для отдельных провокаций. Относительно недавно, в начале месяца, они использовали ее для эвакуации собственных войск. В том числе, прикрываясь мирным населением. Немного эта история утомила, немного утомило использование этой трубы, а поскольку перебить ее вдоль всей протяженности невозможно, она долгая, была проведена операция, которая ставила целью сделать невозможным для россиян пользоваться этой трубой», — отметил Трегубов в эфире «Суспільне. Студія».

По его словам, до этого украинские военные держали под контролем выход из этой трубы.

«Держать под контролем саму трубу, то есть подземную коммуникацию, объективно трудно. Ее можно перебить в нескольких местах и ​​смотреть на эти места, соответственно, вести за ними наблюдения. Можно держать под контролем выход из трубы. Это фактически и делалось, потому что если вы видели вот те российские провокации с введением мирного населения, они же шли фактически под нашим видеонаблюдением. Мы все это снимали. Но в этой ситуации нанести удар было невозможно”, – объясняет Трегубов.

Теперь, продолжает он, использовать живой щит оккупанты вряд ли смогут.

Напомним, во 2-м корпусе НГУ «Хартия» рассказали детали операции «Велес», которую проводят бойцы ВСУ на Купянском направлении. Бригадный генерал, командир корпуса Игорь Оболенский объяснил: предусмотрели планы противника и лишили его возможности зайти в тыл Купянска.