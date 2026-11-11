Приблизиться к Харькову через Казачью Лопань: Трегубов — о планах россиян

Что происходит на фронте в Харьковской области рассказал спикер Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов в эфире национального марафона «Єдині новини».

По его словам, оккупанты хотят расширить зону контроля в ближнем приграничье. В частности, хотят завладеть Казачьей Лопанью, чтобы приблизиться к Харькову.

«Она лежит непосредственно к северу от Харькова, это действительно поможет сократить дистанцию ​​и соответственно больше угрожать городу, больше пытаться совершать над городом полеты дронов и делать другие пакости», — пояснил Трегубов.

Вместе с тем, по его словам, большого накопления сил армии РФ в пределах Харьковской области не наблюдается. Трегубов считает, что первоочередной целью для оккупантов все же является Донецк.

Хотя в районе Купянска российские войска начали реализовывать новую тактику. Раньше они пытались атаковать севернее Купянска, вдоль русла Оскола через населенный пункт Голубовка. Теперь же «лезут» западнее, через населенные пункты Радьковка и Кондрашовка.

«Радьковка где-то от Голубовки как раз ровненько на запад, километров 5. Они пытаются с другого угла зайти на несчастный Купянск», — говорит спикер группировки.

В целом же, россияне продолжают попытки инфильтрации, причем по очень широкому фронту.

«Интенсивность не очень высока, но постоянные попытки пролезть туда, где не было раньше. Постоянные попытки расширить зону контроля в непосредственной близости к уже существующим позициям. Без каких-либо глубоких рейдов, без массового применения техники», — охарактеризовал Трегубов действия россиян в Харьковской области.

Напомним, ночью 11 ноября россияне нанесли двойной ракетный удар по Харькову. Под атакой были Индустриальный и Салтовский районы.