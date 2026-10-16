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Крым омывается океаном, Зеленский не хочет договариваться: Трамп дал интервью

Мир 09:17   16.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Крым омывается океаном, Зеленский не хочет договариваться: Трамп дал интервью Скриншот

15 октября, президент США Дональд Трамп дал интервью Робу Финнерти – на фоне подготовки к промежуточным выборам в Конгресс, которые должны состояться 3 ноября. В программе «Финнерти» он в очередной раз раскритиковал политику Владимира Зеленского, отметив, что с Владимиром Путиным ему договариваться легче. Также Трамп обвинил украинского лидера в росте цен на нефть и прокомментировал ценность Крыма.

Отвечая на вопрос об окончании войны в Украине, Трамп начал резко критиковать Зеленского.

«Зеленский не тот человек, с которым нам легко иметь дело. Я не фанат Зеленского. Они уничтожили Украину», – настаивает президент США.

Однако он в очередной раз заявил, что в скором времени война закончится. Но существенная помеха на пути к миру, повторил Трамп, – именно президент Украины.

«Думаю, если они в конце концов и заключат какое-либо соглашение в том или ином виде, то не с ним (Зеленским, – ред.). Он не желает договариваться. Говорит, что хочет, но на самом деле нет», – повторил Трамп.

Также он опять обвинил Зеленского в росте цен на нефть, отметив, что подобные удары – «позор».

«Зеленский снова наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, и все, чего он этим достигает, это повышает мировые цены на нефть. Это позор. Когда он бьет по нефтеперерабатывающим заводам, где производят дизельное топливо, он не делает миру добро», – констатировал американский лидер.

Также в интервью вспомнили и о Крыме. В этом вопросе Трамп также попытался продемонстрировать свою компетентность в геополитике.

«Крым, безусловно, самая ценная часть Украины. С четырех сторон омывается океаном», – акцентировал Трамп.

Выборы в Конгресс запланированы на 3 ноября. Таким образом, их проведут уже через 18 дней.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 09:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 октября, президент США Дональд Трамп дал интервью Робу Финнерти – на фоне подготовки к промежуточным выборам в Конгресс, которые должны состояться 3 ноября.".