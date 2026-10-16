Сутки на Харьковщине: БпЛА практически не били, пострадала 105-летняя женщина
Четыре населенные пункта атаковали россияне за сутки на Харьковщине, пострадали из-за обстрелов четыре человека, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрелов в г. Изюм пострадали четыре человека. Взрывные ранения получили женщины 105 и 58 лет и 50-летний мужчина, острую реакцию на стресс получила 71-летняя женщина», – добавил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:
14 КАБов;
РСЗО;
два fpv-дрона.
В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Чугуевском районах.
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