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Сутки на Харьковщине: БпЛА практически не били, пострадала 105-летняя женщина

Происшествия 08:42   16.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сутки на Харьковщине: БпЛА практически не били, пострадала 105-летняя женщина

Четыре населенные пункта атаковали россияне за сутки на Харьковщине, пострадали из-за обстрелов четыре человека, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В результате обстрелов в г. Изюм пострадали четыре человека. Взрывные ранения получили женщины 105 и 58 лет и 50-летний мужчина, острую реакцию на стресс получила 71-летняя женщина», – добавил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • 14 КАБов;

  • РСЗО;

  • два fpv-дрона.

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Чугуевском районах.

Читайте также: За сутки на Харьковщине было 25 боев, сложнее – на севере региона

 

Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 08:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре населенные пункта атаковали россияне за сутки на Харьковщине, пострадали из-за обстрелов четыре человека, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. ".