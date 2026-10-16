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Доба на Харківщині: БпЛА практично не били, постраждала 105-річна жінка

Події 08:42   16.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Доба на Харківщині: БпЛА практично не били, постраждала 105-річна жінка

Чотири населені пункти атакували росіяни за добу на Харківщині, постраждали через обстріли чотири особи, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок обстрілів у м. Ізюм постраждали четверо людей. Вибухових поранень зазнали жінки 105 і 58 років та 50-річний чоловік, гостру реакцію на стрес отримала 71-річна жінка“, – додав Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • 14 КАБів;

  • РСЗВ;

  • два fpv-дрони.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Чугуївському районах.

Читайте також: За добу на Харківщині було 25 боїв, складніше – на півночі регіону

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 08:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири населені пункти атакували росіяни за добу на Харківщині, постраждали через обстріли чотири особи, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".