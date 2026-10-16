Доба на Харківщині: БпЛА практично не били, постраждала 105-річна жінка

Чотири населені пункти атакували росіяни за добу на Харківщині, постраждали через обстріли чотири особи, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілів у м. Ізюм постраждали четверо людей. Вибухових поранень зазнали жінки 105 і 58 років та 50-річний чоловік, гостру реакцію на стрес отримала 71-річна жінка“, – додав Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

14 КАБів;

РСЗВ;

два fpv-дрони.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Чугуївському районах.