Доба на Харківщині: БпЛА практично не били, постраждала 105-річна жінка
Чотири населені пункти атакували росіяни за добу на Харківщині, постраждали через обстріли чотири особи, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок обстрілів у м. Ізюм постраждали четверо людей. Вибухових поранень зазнали жінки 105 і 58 років та 50-річний чоловік, гостру реакцію на стрес отримала 71-річна жінка“, – додав Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
14 КАБів;
РСЗВ;
два fpv-дрони.
Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Чугуївському районах.