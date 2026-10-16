За добу на Харківщині було 25 боїв, складніше – на півночі регіону

Протягом минулої доби на Харківщині було 25 боїв. Майже всі штурми зафіксували на півночі від Харкова.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 22 рази біля Стариці, Ізбицького, Чугунівки та Бузового.

На Куп’янському – СОУ відбили три штурми ворога в районі Новоосинового та Шийківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 304 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 83 авіаційні удари, під час яких скинув 271 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 7059 дронів-камікадзе та здійснили 2551 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, з них 76 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Втрати росіян на сьогодні такі: