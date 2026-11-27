Чотири атаки росіян відбили українські захисники на Харківщині за добу, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував три рази біля Бочкового, Василівки та Захарівки.

На Куп’янському – окупанти намагалися прорватися один раз у бік Куп’янська.

“Протягом минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень. Учора противник завдав 81 авіаційний удар, під час яких скинув 219 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7111 дронів-камікадзе та здійснили 1888 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 21 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.

Втрати росіян сьогодні такі: