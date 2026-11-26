«Шахеди» вбили трьох людей у Харкові 26 листопада. Ще троє стали жертвами FPV на Золочівщині. У місті вперше з 2018 року провели громадські слухання, які здалися Булаху «виставою». «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

До трагедій призвели влучання безпілотників у Новобаварському та Київському районах. У Новобаварському рано-вранці «шахед» залетів у квартиру на 15-му поверсі. Виникла пожежа. На місці виявили тіла загиблого подружжя: жінки 37 років і 38-річного чоловіка. У Київському районі були два влучання, розповів директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. У приватному будинку загинула літня жінка. Також прилетіло по території ХАІ, є руйнування перекриттів у будівлі вишу. Через удар безпілотника значно пошкоджений і спорткомплекс «Локомотив». Гладких також повідомив про удар по енергетичній інфраструктурі. Через це в Харкові сталися знеструмлення. Загальна кількість постраждалих, за даними ХОВА, сягнула восьми.

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В автівці, атакованій на дорозі Миронівка – Довжик, загинуло подружжя, повідомила обласна прокуратура. На шляху Золочів – Дергачі – водій 42 двох років. Ще один дрон поцілив по маршрутці в Малоданилівській громаді. Є постраждала.

Підготовку до масштабного повітряного удару по Україні завершують росіяни. Про це попередив президент Володимир Зеленський. За даними розвідки, мішенями будуть енергетика та логістика, а також об’єкти життєзабезпечення в містах і громадах.

Вперше з 2018 року в Харкові за ініціативи міськради провели громадські слухання. Обговорювали проєкт міського бюджету на наступний рік, а також – програму соцекономрозвитку та новий статут територіальної громади. Слухання скликали на вимогу нового Закону про народовладдя. Понад півтори сотні учасників зібралися в укритті в центрі міста. Після доповідей посадовців люди мали можливість поставити питання та внести пропозиції. Усі три документи підтримали. Мер Ігор Терехов оцінив голосування як легітимне та демократичне. Присутній на заході депутат міськради Дмитро Булах назвав усю подію «поганою виставою» та заявив, що на слухання зібрали бюджетників.

Так передбачили у проєкті міського бюджету. На роботу всього муніципального транспорту з казни міста планують витратити 4 мільярди гривень. Для порівняння: на відновлення зруйнованих будинків спрямують майже в чотири рази менше (1,1 млрд). На систему автономного теплопостачання – в два з половиною рази менше (1,6 млрд). На ремонт доріг – у двадцять разів менше (200 млн грн). На підтримку Сил оборони – майже в п’ять разів менше (830 млн грн).

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