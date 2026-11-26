Російський FPV-дрон влучив у маршрутний автобус в одному з населених пунктів Малоданилівської громади сьогодні вдень, близько 15:20. Постраждала одна людина, повідомив голова громади Олександр Гололобов.

За його словами, рух автобусів на маршруті наразі здійснюється в диспетчерському режимі. Актуальну інформацію про рух автобусів можна перевіряти в чаті перевізника.

Нагадаємо, вдень 26 листопада Харків атакували реактивні «Шахеди» та ракети. Внаслідок «прильотів» загинула жінка, вісім людей постраждали, повідомили у ГУ ДСНС у Харківській області. У Київському та Салтівському районах зафіксували влучення по житловому сектору. Ще одне влучення зафіксували на території однієї з харківських установ вищої освіти у Київському районі. Також потрапляння було у Слобідському районі.