Директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких в етері нацмарафону розповів про удари, яких завдала армія РФ по Харкову з початку доби.

“Ворог з 5-ї ранку почав завдавати ударів по Харкову. Перші влучання сталися в Холодногірському та Новобаварському районах. У Новобаварському районі “шахед” залетів в квартиру на рівні 15-го поверху, там загинуло подружжя. Було ускладнене гасіння пожежі, враховуючи, що це був 15 поверх. Робили все можливе, але, на жаль, людей не вдалося врятувати. Після цього ворог завдав ударів вдень. Це було влучання реактивного БпЛА типу “Шахед” (дві штуки було) в Київському районі. В одному випадку – влучання в приватний житловий будинок, там загинула жінка і постраждав один із сусідів, його шпиталізували у стані середньої важкості. Його врятували працівники ДСНС з-під завалів, він отримав опіки. Крім того, сталося влучання на території навчального закладу, там є руйнування перекриттів, це ХАІ”, – розповів Гладких.

Також був удар по енергетичній інфраструктурі, продовжує він.

“Частково маємо знеструмлення по Харкову. Ворог постійно завдає таких ударів, і це комбінована історія, на жаль. Ворог б’є і вдень, і вночі, тому ситуація дуже динамічно змінюється”, – сказав Гладких.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Тим часом, у ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що загасили усі пожежі, які сталися внаслідок атак.