Директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких в эфире нацмарафона рассказал об ударах, нанесенных армией РФ по Харькову с начала суток.

«Враг с 5 утра начал наносить удары по Харькову. Первые попадания произошли в Холодногорском и Новобаварском районах. В Новобаварском районе «Шахед» залетел в квартиру на уровне 15-го этажа, там погибли супруги. Было усложнено тушение пожара, учитывая, что это был 15 этаж. Делали все возможное, но, к сожалению, людей не удалось спасти. После этого враг нанес удары днем. Это было попадание реактивного БпЛА типа «Шахед» (две штуки было) в Киевском районе. В одном случае – попадание в частный жилой дом, там погибла женщина и пострадал один из соседей, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Его спасли работники ГСЧС из-под завалов, он получил ожоги. Кроме того, произошло попадание на территории учебного заведения, там разрушение перекрытий, это ХАИ”, — рассказал Гладких.

Также был удар по энергетической инфраструктуре, продолжает он.

«Частично имеем обесточивания по Харькову. Враг постоянно наносит такие удары, и это комбинированная история, к сожалению. Враг бьет и днем, и ночью, поэтому ситуация очень динамично меняется», — сказал Гладких.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Тем временем в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что потушили все пожары, которые произошли в результате атак.