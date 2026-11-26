Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях вражеской атаки на Харьков днем ​​26 ноября.

«К сожалению, погибла женщина в Киевском районе. «Прилет» по ХАИ подтверждаем. Подтверждаем «прилет» по энергетическому объекту»», — отметил городской голова, передает корреспондентка МГ «Объектив».

По данным Терехова, враг атаковал город «бандеролями».

Напомним, взрывы в Харькове начали раздаваться около 11:20. В Киевском районе под атакой оказался вуз, в частном доме начался пожар, погибла женщина. В Салтовском районе из-за удара вспыхнул дом. Также Слободской район атаковала «Бандероль».